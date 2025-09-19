Подробно търсене

Галя Горнишка
Европейските борси се движат възходящо в предобедната търговия в очакване на разговора между Доналд Тръмп и Си Цзинпин
Снимка: Спас Стамболски/БТА, архив
Франкфурт на Майн/Париж/Лондон,  
19.09.2025 11:49
 (БТА)
Водещите индекси на основните фондови пазари в Европа се движат възходящо в предобедната търговия в очакване на разговора между американския президент Доналд Тръмп и китайския му колега Си Цзинпин, предаде Си Ен Би Си. Те ще се опитат да постигнат споразумение, което да позволи на видео приложението "ТикТок" (TikTok) да продължи да работи в САЩ и същевременно да намали напрежението между двете страни.

Паричната политика остана във фокуса на инвеститорите тази седмица, като Управлението за федерален резерв (УФР) на САЩ намали основния си лихвен процент, а "Банк ъв Ингланд" (Bank of England) запази лихвите непроменени. Централните банки на Норвегия и Канада също намалиха основните си лихвени проценти.

Продажбите на дребно във Великобритания са нараснали с повече от очакваното през август, а инвеститорите очакват и данните за индекса на производствените цени в Германия и бизнес доверието във Франция.

Във Франкфурт индексът DAX се повиши с 95,19 пункта или 0,4  на сто до 23 769,72 пункта към 11:30 ч. българско време, а парижкият САС 40 прибави 68,72  пункта или 0,87 на сто до 7923, 33 пункта.

Водещият индекс на Лондонската фондова борса FTSE 100 е нагоре с 11,31  пункта или 0,12 на сто до 9239,42 пункта

По-широкият европейският индекс Stoxx Europe 600 регистрира ръст с 1,68 пункта или 0,3  на сто до 556,69 пункта. 

/БП/

Свързани новини

19.09.2025 11:14

Основните фондови пазари в Азия останаха без ясна посока днес, и трите основни индекса на Уолстрийт отчетоха нови рекорди

Основните фондови пазари в Азия приключиха търговията в петък без единна посока и в ограничена степен последваха възходящата тенденция на Уолстрийт, предаде ДПА. Японските акции отчетоха спад след съобщението, че Японската централна банка
19.09.2025 10:48

Продажбите на дребно във Великобритания нарастват повече от очакваното през август

Продажбите на дребно във Великобритания са нараснали с повече от очакваното през август, показват официалните данни, цитирани от Ройтерс. Увеличението от 0,5 на сто е подпомогнато от слънчевото време, но ръстът на продажбите за юли е бил ревизиран
19.09.2025 08:26

Тръмп и Си търсят днес сделка за "ТикТок" в опит да намалят напрежението между САЩ и Китай

Американският президент Доналд Тръмп и китайският президент Си Цзинпин ще се опитат да постигнат споразумение, което да позволи на видео приложението "ТикТок" (TikTok) да продължи да работи в Съединените щати и същевременно да намали напрежението

