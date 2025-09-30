Китай призова за противопоставяне на тайванската независимост

Китайският президент Си Цзинпин призова днес за отхвърлянето на независимостта на Тайван, предаде ДПА. Той направи изказването си ден преди националния празник на Китай.

"Трябва да задълбочим обмена и сътрудничеството между населението от двете страни на Тайванския проток и да се противопоставим решително на сепаратистките дейности за независимост на Тайван и външната намеса", заяви днес Си.

В навечерието от годишнината от създаването на Народната република на 1 октомври 1949 г. Си призова международните посланици и партийни членове да защитават китайския суверенитет и териториалната цялост.

Китай смята Тайван за своя територия

Една от основните цели на Си е обединяването на автономния, демократично управляван остров Тайван с континенталната част на Китай.

Народна република Китай смята Тайван за своя територия и многократно заплаши да превземе острова по военен път, ако той предприеме официални действия за обявяване на независимост. Пекин счита Демократичната прогресивна партия на Тайван, която подкрепя независимостта на острова, за сепаратистка.

Партията не смята за необходимо да обяви официално независимост, тъй като Тайван фактически функционира като независима страна. Това е и виждането на президента Уилям Лай, който дойде на власт миналата година.

Само 11 държави, както и Светият престол, имат официални дипломатически отношения с Тайван.

Натиск върху Тръмп

Тъй като САЩ са най-важният съюзник на Тайван, въпросът около независимостта на острова редовно предизвиква напрежение между Пекин и Вашингтон.

САЩ често предоставят оръжия на островната държава. Американският президент Доналд Тръмп в същото време е под натиск да постигне споразумение по отношение на търговския спор с Китай.