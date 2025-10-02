Индонезийската армия започна производството на мултивитамини за деца по програмата за безплатна храна в училище

Индонезийската армия е започнала да произвежда мултивитамини, които ще бъдат раздавани на деца в рамките на правителствената програма за безплатно хранене в училище, съобщи Ройтерс.

Откакто стана президент на Индонезия миналата година, Прабово Субианто разшири функциите на армията, включително с производство на лекарства, участие в програмата за безплатно хранене на обяд в училищата и дейности, свързани с продоволствената сигурност.

Правителството твърди, че това е част от стратегията за национална отбрана в областта на фармацията, както и че военните лаборатории могат да осигурят по-евтини лекарства и витамини.

Заместник-министърът на отбраната Дони Ермаван Тауфанто предаде 4,8 милиона таблетки мултивитамини, произведени от военна лаборатория на 100 кухни, включени в програмата за безплатно хранене в столицата Джакарта.

Програмата на Субианто за безплатна храна в училищата предизвика обществено недоволство, след като от началото ѝ през януари до миналия месец вече са докладвани случаи на хранително натравяне при 9 089 деца. Здравни организации настояват тя да бъде преустановена.

Макар и да се извини, правителството, което определя програмата като ключова за подобряване на храненето на децата в страната, продължава да предоставя безплатна храна, отбелязва Ройтерс.

Инициативата беше едно от основните предизборни обещания на Субианто.

По думите на заместник-министъра на отбраната индонезийската армия планира да достави витамини и в региони извън столицата Джакарта.

Още през юли военната лаборатория започна да произвежда медикаменти за масова употреба, които вече се разпространяват чрез 80 000 държавни компании.