Индонезия и ЕС сключиха споразумение за свободна търговия

Габриела Големанска
Снимка: БТА
Бали,  
23.09.2025 06:51
Индонезия и ЕС сключиха в Бали споразумение за свободна търговия след дълги преговори, които се ускориха след увеличаването на американските мита, предаде Франс прес.

Споразумението беше подписано от индонезийския министър на икономиката Аирланга Хартарто и европейския комисар по търговията, словака Марош Шефчович. То ще улесни търговията между 27-те държави от европейския блок и най-голямата икономика в Югоизточна Азия.

