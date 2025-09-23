Индонезия и ЕС сключиха споразумение за свободна търговия

Индонезия и ЕС сключиха в Бали споразумение за свободна търговия след дълги преговори, които се ускориха след увеличаването на американските мита, предаде Франс прес.

Споразумението беше подписано от индонезийския министър на икономиката Аирланга Хартарто и европейския комисар по търговията, словака Марош Шефчович. То ще улесни търговията между 27-те държави от европейския блок и най-голямата икономика в Югоизточна Азия.