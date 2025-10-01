„И най-мъдрият си е малко прост – XXI век“ откри новия премиерен сезон в Сатирата

С продължителни, почти 10-минутни аплодисменти, завърши първата за новия сезон премиера в Сатиричния театър, видя репортер на БТА.

Изпълнената до краен предал беше крака, след като близо 150 минути се смя и забавлява с премеждията и вълненията на героите с побългарени имена – Иван Глумчев, представен от едно от по-новите лица на трупата – Станислав Кондов, Надежда Глумчева - Йорданка Стефанова, Никола Чапкънов - Калоян Желев, Марин Шипкалиев - Георги Манчев, Георги Празнодумов - Николай Върбанов, Анна Празнодумова - Деляна Хаджиянкова, Христо Биволарски - Георги Спасов, Спасимир Байрактарски - Николай Луканов, Джина Джоунс - Маргарита Хлебарова, Виолета Кехлибарева - Никол Георгиева, и Благовеста Кехлибарева - Анна Станчева.

Артистите и целият екип на Сатирата бяха уважени с кошници цветя от председателя на парламента Наталия Киселова и културния министър Мариан Бачев.

„И най-мъдрият си е малко прост – XXI век“ по Александър Островски е превод, сценичен вариант и постановка на режисьора Венцислав Асенов. Това е своеобразна морална ирония, защото де факто на сцената няма нито един положителен герой, коментира той по-рано пред БТА.

Хората тогава са същите като днес, макар че представлението е особен стил – доближава бурлеската, има гротеска на моменти, стараем се да хванем съвременния рефлекс за игра, коментира Деляна Хаджиянкова. „Най-актуалното е, че нищо не се е променило, за съжаление. Пиесата разказва за политиците, за хората, които управляват нацията. И най-тъжното е, че всичко е точно така, както го е написал тогава Островски“, допълва тя. „От време на време преглеждам оригинала и сравнявам двата варианта. Хем е много различно, хем е дълбоко истинско, колкото е било и тогава“, казва Станислав Кондов.

Сценографията на „И най-мъдрият си е малко прост – XXI век“ е на Чайка Петрушева, костюмите – на Мария Диманова, музика – Павел Васев. Участват още Анна Станчева, Георги Спасов, Йорданка Стефанова, Калоян Желев, Маргарита Хлебарова, Никол Георгиева, Николай Върбанов, Николай Луканов, Георги Манчев, както и студенти от класа на Калин Сърменов в колежа „Любен Гройс“. Драматург е Михаил Тазев, а помощник-режисьори – Цветелина Симеонова и Емилия Крайчева.

Както писа БТА, седем премиери ще има в Сатирата през октомври и ноември, връщат спектаклите за деца.