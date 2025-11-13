Подробно търсене

„Брадатата графиня“ по Нийл Саймън гастролира за първи път в Сатирата

„Брадатата графиня“ по Нийл Саймън гастролира за първи път в Сатирата
„Брадатата графиня“ по Нийл Саймън гастролира за първи път в Сатирата
Сатиричен театър “Алеко Константинов”, снимка – Даниел Димитров /БТА
София,  
13.11.2025 07:20
 (БТА)

„Брадатата графиня“ по Нийл Саймън гастролира за първи път в Сатирата, научи БТА от трупата на театъра.

Постановката на актрисата Ана Вълчанова с участието на Албена Павлова, Боян Арсов, Лана Гекова, Кирил Бояджиев и Мартин Каров, който е автор и на превода, и на музиката. Сценографията е на Петя Боюкова.

На 28 ноември е друго премиерно заглавие – „Примадони“ от Кен Лудвиг. Участват Петър Калчев, Анита Ангелова, Иван Панев, Кирил Ефремов, Михаил Сървански, Светлозар Начев, Мартин Каров, Пламен Великов, Данаил Николов, Паола Ганчева (гост-актьор) и студентите Венцислав Венциславов и Мила Пейова от класа на Калин Сърменов в „Любен Гройс“. Преводът е на Михаела Кацарова, постановката – на Калин Сърменов, музиката – на Асен Аврамов, сценография  – Теодора Лазарова, хореография – Росен Михайлов.

/ДД

/ХК/

Списание ЛИК

Свързани новини

08.11.2025 12:26

Мартин Каров за "Безопасни връзки“ в Сатирата: Истината е далеч от фантазията

Мартин Каров пред БТА, в разговор с Даниел Димитров – за "Безопасни връзки" като комедия на недоразуменията и като ситуационна комедия, и като психологическа комедия, за играта между истина и преструвка, интимност и социална поза, за място за една камерна човешка история в днешния свят на свръхкомуникация, и за музиката в представлението.
28.10.2025 10:17

„Новите дрехи на краля“: Тежка сатира в приказно облекло

Режисьорката Бисерка Колевска и актьорът Боян Арсов пред БТА, в разговор с Даниел Димитров – за „Новите дрехи на краля“ – детска история или политическа и социална сатира, за паралелите между Андерсеновия крал и днешния свят, за колективното мълчание, за сценографските метафори и силата на театъра да „разсъблича“ истината.
18.10.2025 13:16

В Сатирата започват репетиции на „Том Сойер и Хък Фин“

В Сатирата започват репетициите на „Том Сойер и Хък Фин“. Продължаваме линията на детските представления в репертоара с историите, които ни връщат в детството, събуждат въображението и ни напомнят, че приятелството и мечтите винаги побеждават, коментират от трупата.
17.10.2025 08:01

Калин Сърменов: Целият политически елит е вкаран в кабарето на Сатирата

Авторът Богдана Костуркова и режисьорът Калин Сърменов пред БТА, в разговор с Даниел Димитров – за кабарето през годините и формулата за неговия успех, за политическите последствия от политическото кабаре, за кабарето като тиймбилдинг, за музиката и новите актьори в трупата на Сатирата.
10.10.2025 16:55

Сатирата: „Пак плаче, но този път от щастие“ успява да хване балканската културна свинщина

„Пак плаче, но този път от щастие“, по много интелигентен и хубав начин, успява да хване балканската културна свинщина. Това казва пред БТА Михаил Тазев, драматург в Сатиричния театър по повод новото заглавие в афиша на трупата по пиесата на сръбския автор Новица Савич.
10.10.2025 06:15

Малка гара събира петима души в „Пак плаче, но този път от щастие“ в Сатирата

Една малка гара на балканския полуостров събира петима души. Гара, на която вместо влаковe пристигат истини, разочарования и неочаквани проблясъци на мъдрост и щастие. Думите са на Явор Борисов – режисьор на премиерния спектакъл „Пак плаче, но този път от щастие“ в Сатирата.
05.10.2025 10:32

Малка гара събира петима души в „Пак плаче, но този път от щастие“ в Сатирата

Една малка гара на балканския полуостров събира петима души. Гара, на която вместо влаковe пристигат истини, разочарования и неочаквани проблясъци на мъдрост и щастие. Думите са на Явор Борисов – режисьор на премиерния спектакъл „Пак плаче, но този път от щастие“ в Сатирата.
01.10.2025 14:10

„И най-мъдрият си е малко прост – XXI век“ е морална ирония, защото няма нито един положителен герой, казва режисьорът Венцислав Асенов

Режисьорът Венцислав Асенов и актьорите Деляна Хаджиянкова и Станислав Кондов пред БТА, в разговор с Даниел Димитров – за разширението в заглавието на пиесата – XXI век, за актуалността на проблемите и героите, за специфичните визуални или театрален „кодове“ в спектакъла и защо той може да бъде наречен морална ирония.

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 08:29 на 13.11.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация