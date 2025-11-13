„Брадатата графиня“ по Нийл Саймън гастролира за първи път в Сатирата, научи БТА от трупата на театъра.

Постановката на актрисата Ана Вълчанова с участието на Албена Павлова, Боян Арсов, Лана Гекова, Кирил Бояджиев и Мартин Каров, който е автор и на превода, и на музиката. Сценографията е на Петя Боюкова.

На 28 ноември е друго премиерно заглавие – „Примадони“ от Кен Лудвиг. Участват Петър Калчев, Анита Ангелова, Иван Панев, Кирил Ефремов, Михаил Сървански, Светлозар Начев, Мартин Каров, Пламен Великов, Данаил Николов, Паола Ганчева (гост-актьор) и студентите Венцислав Венциславов и Мила Пейова от класа на Калин Сърменов в „Любен Гройс“. Преводът е на Михаела Кацарова, постановката – на Калин Сърменов, музиката – на Асен Аврамов, сценография – Теодора Лазарова, хореография – Росен Михайлов.

