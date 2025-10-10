Малка гара събира петима души в „Пак плаче, но този път от щастие“ в Сатирата

Една малка гара на Балканския полуостров събира петима души. Гара, на която вместо влаковe пристигат истини, разочарования и неочаквани проблясъци на мъдрост и щастие. Думите са на Явор Борисов – режисьор на премиерния спектакъл „Пак плаче, но този път от щастие“ в Сатирата.

„Пиесата на Новица Савич е истинска сатира, пропита с хумор, абсурд и доброта, която в същото време умело разказва за вечните човешки копнежи – любов, разбиране, прошка, пореден шанс. Смехът, тъгата и искреността се преплитат в този текст, който казва много с малко – неусетно превърнал се в огледало на суровите ни балкански нрави“, казва още Борисов.

„Тематично интересна, тази комедия е написана с драматургично майсторство, с несъмнено познаване на манталитета на малкия град. Разговор между петима души в чакалнята на гарата разкрива почти всички „тайни" на провинциалния живот“, пише д-р Рашко Йованович през 2002 г.

Новица Савич (1943–2004) е автор на пиеси за над 20 представления в театъра, осем за телевизията и над 60 радиодрами. Има издадени три сборника с разкази и над 100 разказа. Той е трикратен носител на наградата „Бранислав Нушич“ за оригинална драма, двукратен носител на наградата за най-добър комедиен текст на „Дните на комедията“ в Ягодина, петкратен лауреат на наградата „Радое Доманович“ за сатиричен разказ. „Творец с доказана стойност и репутация, Савич е запомнен със своята скромност, като скромен и ненатрапчив човек“, пише пресата в родната му страна.

Както писа БТА, премиерата на „Пак плаче, но този път от щастие“ е на 10 октомври. Преводът е на Ася Тихинова, сценография – Пламена Боева, хореография – Рада Кайрякова. Участват Полин Лалова, Божидар Мицев, Теодор Елмазов, Лана Гекова, Ивайло Калоянчев. Драматург на постановката е Михаил Тазев, а помощник-режисьори са Живка Бадева и Боряна Атанасова.

