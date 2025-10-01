Най-добрите компании в застрахователния и пенсионноосигурителния сектор у нас през 2024 г. бяха отличени на церемония в София

Наградите "Застраховател на годината", "Пенсионноосигурително дружество на годината" и "Застрахователен брокер на годината" бяха връчени днес на официална церемония в "Гранд Хотел Астория" в София.

В рамките на церемонията, която се проведе в Деня на застрахователя, бяха връчени отличия в 10 категории, като победителите за изминалата 2024 г. са определени от експертна комисия по предварително определени обективни публични критерии. БТА е медиен партньор на събитието.

Церемонията бе открита от председателя на Управителния съвет на Асоциацията на на българските застрахователи Николай Станчев, който посочи, че днешният ден е повод за поздравления за постигнатите резултати от бранша, но и повод за поглед в бъдещето, изпълнен с оптимизъм. По думите му, ако секторът е единен, по-лесно ще преодолява предизвикателствата.

"Нашата мисия е да дадем сигурност на хората и устойчивост и стабилност на нашата икономика", каза Станчев, добавяйки, че българските застрахователи инвестират в иновации и решения, които отговорят на очакванията на клиентите.

Председателят на Комисията за финансов надзор Васил Големански посочи, че застраховането е важен сектор не само за икономиката, тъй като има и голяма социална функция, определяйки го като "невидим щит", който предпазва както бизнеса, така и живота на хората от съществуващите рискове.

"За мен е чест, че секторът вижда у нас диалогичен партньор. Подобряваме комуникацията със сектора, защото нашето разбиране е, че ние не само трябва да следим за спазването на реда и правилата, но също така трябва да сме и партньор, който ви подпомага в развитието на този бизнес", се обърна председателят на КФН към присъстващите.

Преди връчването на наградите беше обявено, че е получен поздравителен адрес от Деница Сачева, председател на Комисията по труда и социалната политика към Народното събрание.

Наградата "Застраховател на годината - Общо застраховане" за 2024 г. спечели ЗЕАД "Булстрад Виена Иншурънс Груп" ЕАД. Отличието бе връчено от вицепремиера и министър на транспорта и съобщенията Гроздан Караджов на Недялко Чандъров, председател на УС и главен изпълнителен директор на дружеството.

Отличието "Застраховател на годината - Животозастраховане" за 2024 г. бе връчено на "ДЗИ-Животозастраховане" ЕАД от председателя на Комисията за финансов надзор Васил Големански.

"Застраховател на годината - Най-динамично развиващо се дружество" за 2024 г. стана "Групама Застраховане" EАД, като наградата беше връчена на Селин Болар, главен изпълнителен директор на дружеството, от Пламен Данаилов, заместник-председател на КФН, ръководещ управление "Застрахователен надзор".

С наградата "Застрахователeн брокер на годината - Общо застраховане" бе удостоена "Ес Ди Ай Груп" ЕАД, като призът беше връчен от зам.-председателя на КФН Пламен Данаилов на управителя на дружеството Николай Здравков.

За "Застрахователeн брокер на годината - Животозастраховане" за 2024 г. бе наградена "Ай Ен Джи Иншурънс Брокерс" ЕООД. Наградата бе връчена на Тодор Дедински, директор "Бизнес развитие и продажби" на компанията от народния представител Хасан Адемов.

Отличието "Застрахователен брокер на годината - Най-динамично развиващо се дружество" през 2024 г. спечели "Марш" ЕООД. Наградата бе връчена от председателя на Националния статистически институт Атанас Атанасов на Нели Калчева, управител на компанията.

Наградата "Застрахователен брокер на годината" в категория "Устойчиво развитие" получи "Амарант България" ООД. Призът бе връчен от Мартин Орешарски, директор Удостоверителни услуги на "БОРИКА" АД на Янаки Янакиев, управител на дружеството.

В рамките на церемонията бяха наградени и най-успешните пенсионноосигурителни дружества през 2024 година.

За "Пенсионноосигурително дружество на годината" за 2024 г., за дейността по допълнително задължително пенсионно осигуряване, бе отличено ПОК "Доверие" АД. Диана Йорданова, зам.-председател на КФН, ръководещ управление "Осигурителен надзор" връчи приза на изпълнителните директори на компанията Николай Марев и Мирослав Маринов.

"Пенсионноосигурително дружество на годината" за 2024 г., за дейността по допълнително доброволно пенсионно осигуряване, спечели ПОД "Алианц България" АД, като отличието бе връчено от управителя на Националния осигурителен институт Весела Караиванова-Начева на членовете на УС и изпълнителни директори на дружеството Цветомир Илиев и Рени Енгибарова.

Призът "Пенсионноосигурително дружество на годината" в категория най-динамично развитие в дейността си през 2024 г. получи ПОД "Бъдеще" АД. Наградата беше връчена на Тодор Лилов, изпълнителен директор на компанията, от заместник-министъра на труда и социалната политика Гергана Алексова-Великова.

По време на церемонията бяха връчени наградите в 11-ото издание на конкурса "Застрахователи за обществото", организиран са Асоциацията на българските застрахователи, Българската асоциация на застрахователните брокери и Асоциацията на застрахователните брокери в България. Омбудсманът на Република България Велислава Делчева връчи наградите.

На първо място бе отличена инициативата "Дъ хюман сейфти нет" (The Human Safety Net) "Да дадем път на услугите за ранно детско развитие в България" на "Дженерали Застраховане". Наградата прие Николай Станчев, главен изпълнителен директор на дружеството.

Второто място бе спечелено от "Групама Застраховане" ЕАД за обучения по първа помощ по Програма "Спасители на животи", като наградата бе връчена на Селин Болар, главен изпълнителен директор на компанията.

На трето място бе класирана дарителската инициатива на "Ес Ди Ай Груп" ЕАД: Дарение за възстановителен център за деца с онкохематологични заболявания - с. Опицвет, а отличието прие Николай Здравков, управител на дружеството.

В рамките на церемонията фондация "Проф. д-р Велеслав Гаврийски" връчи за 27-а поредна година своите национални персонални награди за 2025 г. на най-изявените професионалисти от сферата за застраховането и осигуряването.

Борислав Богоев, председател на УС на "Националното бюро на българските автомобилни застрахователи" бе удостоен с отличие "За цялостен принос в развитието на българското застраховане" - 2025 г. Пламен Данаилов, заместник-председател на КФН, ръководещ управление "Застрахователен надзор", връчи приза.

С наградата "За цялостен принос в развитието на българското застраховане" - 2025 г., присъдена на представител от академичните среди, бе удостоена проф. д.н. Диана Иванова. Тя получи приза от проф. д-р. Цветана Стоянова, зам.-ректор на Университета за национално и световно стопанство.

С приза "За цялостен принос в развитието на българското осигуряване" - 2025 г. бе отличен Владислав Русев, главен изпълнителен директор на ПОД "Алианц България" АД, като наградата връчи Диана Йорданова, зам.-председател на КФН.

Отличието "За цялостен принос в развитието на посредничеството в застраховането" - 2025 г. получи Румен Стайков, управител "Брокер Инс" ООД, като наградата беше връчена от Максим Колев, председател и изпълнителен директор на Гаранционния фонд.

По време на церемонията Университетът по застраховане и финанси (УЗФ) връчи за втора година специална награда за принос в образованието по застраховане. Тазгодишният носител на отличието стана СУ "Георги Бенковски" - гр. Тетевен, като то беше прието от директора на гимназията Маринела Маркова. Призът бе връчен от чл.-кор. проф. д.ю.н. Борис Велчев, ректор на УЗФ.

Организатори на събитието, което се проведе за 17-а поредна година, са Университетът по застраховане и финанси, Асоциацията на българските застрахователи, Българската асоциация на дружествата за допълнително пенсионно осигуряване, фондация "Проф. д-р Велеслав Гаврийски" и Българската асоциация на застрахователните брокери.