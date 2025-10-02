Президентът на Северна Македония Гордана Силяновска ще участва в срещата на Европейската политическа общност в Копенхаген

Президентът на Северна Македония Гордана Силяновска ще участва в Седмата среща на Европейската политическа общност в Копенхаген, съобщиха от кабинета й в Скопие.

Силяновска ще говори на панелната дискусия на тема „Сигурност и устойчивост - традиционни и нови заплахи“, която ще бъде председателствана от френския президент Еманюел Макрон и албанския премиер Еди Рама.

На срещата в Копенхаген са поканени 47 държавни и правителствени ръководители, а ключови теми ще бъдат войната в Украйна и необходимите стъпки за по-силна и безопасна Европа.

„Предвид многобройните предизвикателства, които включват координирани кибероперации, саботаж на критична инфраструктура и проблеми с миграционния поток, лидерите ще обсъдят необходимостта от засилване на сътрудничеството. Фокусът ще бъде върху необходимостта от поемане на по-голяма отговорност за собствената отбрана, както и засилване на индустриалното и технологичното сътрудничество”, уточняват в съобщението от кабинета на Силяновска.

Европейска политическа общност е форум, чиято цел е да насърчава политическия диалог и сътрудничеството извън 27-те членки на ЕС.