АНА-МПА: Време е Европа да мобилизира финансиране за съвместна европейска отбрана, каза гръцкият премиер Мицотакис

„Време е Европа най-накрая да мобилизира европейско финансиране в подкрепа на съвместни европейски отбранителни проекти като противоракетна защита или защитна стена срещу проникване на дронове, един от плановете, предложени от Европейската комисия, които се очаква да бъдат обсъдени днес“, каза днес гръцкият премиер Кириакос Мицотакис в изявление преди неформалната среща на Европейския съвет в Копенхаген, както предаде за БТА гръцката агенция АНА-МПА.

Мицотакис също така подчерта, че никой съвместен европейски отбранителен проект не трябва да се ограничава само до източната граница на континента, а трябва да разглежда европейската сигурност като цяло. „Очевидно е, че югоизточната и южната граница също трябва да бъдат обхванати, за да бъде Европа защитена от всяка бъдеща заплаха“, каза той.

В изявлението си Мицотакис отбеляза, че заседанието на Съвета е възможност да се обсъдят ключови въпроси за геостратегическата сигурност на Европа. „Продължаващата война в Украйна и общите глобални геополитически катаклизми създават, бих казал, чувство за голяма неотложност относно необходимостта Европа най-накрая да премине от думи към действия по отношение на единната си европейска защита“, каза гръцкият премиер.

„Гърция е сред онези страни, които от няколко години подкрепят разходите за отбрана на много по-високо ниво от средното за Европа и ние ще продължим да го правим, като ще отделяме средства, надвишаващи 3% от БВП за нашите разходи за отбрана през следващите години“, подчерта Мицотакис, като добави, че Европа най-накрая трябва да мобилизира финансиране за общи европейски отбранителни проекти и че това трябва да осигури пълно покритие на всички европейски граници, не само на изток.

(Това е новина от деня в Гърция, избрана от агенция АНА-МПА за публикуване от БТА съгласно споразумението за обмен на информация и професионално сътрудничество, което предвижда всеки ден националните информационни агенции на България и Гърция да си разменят директно избрана от другата агенция новина на деня от съответната страна, а другата агенция да я публикува на своя интернет сайт с изрично посочване и цитиране на партньора й като източник.)