Парламентарната асамблея на Съвета на Европа (ПАСЕ) прекратява наблюдението над България, съобщи днес институцията.

ПАСЕ реши днес да приключи постмониторинговия диалог с България и да следи развитието на страната в рамките на периодични прегледи, се посочва в съобщението. ПАСЕ приветства факта, че нашата страна е преодоляла политическата криза и нестабилност, отчетени заради седем последователни предсрочни парламентарни вота между 2021 и 2024 г., както и със съставянето на коалиционно правителство през януари 2025 г., което показа "трайна политическа воля за спазване на ангажиментите и задълженията, отразени в Резолюция 2296 (2019) на ПАСЕ", в сътрудничество с механизмите за мониторинг на Съвета на Европа, се допълва в съобщението.

ПАСЕ приветства реформата на Наказателно-процесуалния кодекс и конституционните изменения, ограничаващи правомощията на прокуратурата; мерките за борба с корупцията на високо равнище и приемането на Закона за борба с корупцията; приемането на Закона за защита на подателите на сигнали за нередности; измененията в Закона за обществените поръчки, насочени към осигуряване на по-голяма прозрачност.

С одобряването на резолюция, основана на доклада на Дебора Бергамини (Италия, ЕНП/ХД) и Ив Крухтен (Люксембург, Социалисти), ПАСЕ посочва, че България "значително е подобрила законодателството за свободата на словото" и е предприела мерки за борба с речта на омразата и насилието срещу жените.

Въпреки усилията на властите реформата на съдебната система и прокуратурата е осъществена само частично, се отбелязва в оценката. Допълва се, че реформата е спряна в резултат на решението на Конституционния съд от 26 юли миналата година. ПАСЕ призовава властите у нас да възобновят реформата с одобряването на законодателни или конституционни промени.

Изразена е загриженост за положението на ромското население, за което е отправен призив да продължат усилията за приобщаване. ПАСЕ призова властите да продължат работата за постигане на осезаем напредък в изпълнението на решенията на Европейския съд по правата на човека, особено по дела, свързани с реформата на съдебната система, принудителните изселвания и разрушаването на ромски къщи, както и отказите за регистрация на сдружения на хора с македонско етническо самосъзнание.

В съобщението се отбелязва, че България се присъедини към Съвета на Европа през 1992 г., а до 2000 г. беше поставена под пълно наблюдение. С Резолюция 1211 (2000) ПАСЕ реши да прекрати пълното наблюдение и да започне т. нар. постмониторингов диалог, като следи нерешени въпроси и дава редовна оценка на постигнатия напредък.