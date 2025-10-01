Папа Лъв XIV се показа като решителен следовник на екологичната кауза на папа Франциск

Папа Лъв XIV се обърна към скептиците, които "се подиграват на онези, които говорят за глобалното затопляне" и направи едно от най-пространните изказвания до момента по темата за климатичните промени, която се взимаше присърце на неговия предшественик папа Франциск, предаде Асошиейтед прес.

Лъв XIV председателстваше честването на 10-годишнината от историческата екологична енциклика на Франциск, "Laudato Si" ("Хвала на теб") по време на форум, провеждащ се в Кастел Гандолфо край Рим. Енцикликата представя грижата за планетата като спешен и екзистенциален морален проблем и даде начало на глобално движение, което се застъпва за грижата за Божието творение и за хората, най-засегнати от експлоатацията на това творение.

Папата каза пред около 1000 представители на екологични групи и местни жители, че те трябва да окажат натиск върху националните правителства да разработят по-строги стандарти за смекчаване на вече нанесените щети. Той изрази надежда, че предстоящата конференция на ООН за климата "ще чуе вика на Земята и зова на бедните".

Папата не назова имена, но неговото изказване беше направено само няколко дни, след като президентът на САЩ Доналд Тръмп се оплака, цитирайки неверни твърдения пред Общото събрание на ООН, от "измамата" за глобалното затопляне. Тръмп отдавна е критик на климатичната наука и политиките, насочени към подпомагане на прехода на света към зелени енергии, като вятърна и слънчева енергия.

Лъв XIV цитира енцикликата на Франциск, публикувана през 2023 г., в която аржентинският папа порица световните лидери и отправи към тях предизвикателство преди конференцията на ООН да се ангажират с обвързващи цели за забавяне на климатичните промени, преди да е станало твърде късно.

Цитирайки текста на Франциск, Лъв XIV припомни, че някои лидери са избрали да "се подиграват на очевидните признаци на климатичните промени, да осмиват онези, които говорят за глобалното затопляне, и дори да обвиняват бедните за това, което засяга именно тях най-много".

Папата призова за промяна в нагласите, за да се приеме истински каузата за опазване на околната среда, и заяви, че всеки християнин трябва да се присъедини към това.

"Не можем да обичаме Бог, когото не можем да видим, докато презираме неговите създания. Нито можем да се наричаме ученици на Исус Христос, без да споделяме неговия поглед върху творението и грижата му за всичко, което е крехко и наранено", каза той, застанал на сцена, на която бяха изложени огромен къс от топящ се ледник от Гренландия и тропически папрати.

Лъв XIV решително пое екологичната кауза на Франциск, като даде благословията си за плана на Ватикана да превърне нива на север от Рим в огромна соларна ферма. След като започне да функционира, фермата се очаква да превърне Ватикана в първата държава в света с нулеви въглеродни емисии.