Подробно търсене

Папа Лъв Четиринадесети порица като "тежко престъпление" лошото отношение към уязвимите мигранти

Симеон Томов
Папа Лъв Четиринадесети порица като "тежко престъпление" лошото отношение към уязвимите мигранти
Папа Лъв Четиринадесети порица като "тежко престъпление" лошото отношение към уязвимите мигранти
Папа Лъв Четиринадесети преминава през площад Свети Петър във Ватикана (22.10.2025 г.). Снимка: АП/ Andrew Midichini
Ватикана ,  
23.10.2025 19:55
 (БТА)

Папа Лъв Четиринадесети осъди днес лошото отношение към мигранти като "тежко престъпление" и продължи да отправя послания за прием на мигранти, седмици след като критикува антиимигрантската политика на американския президент Доналд Тръмп, предаде Ройтерс. 

Папа Лъв Четиринадесети, първият понтифик от САЩ, не спомена конкретно Доналд Тръмп или САЩ по време на среща във Ватикана с международни граждански организации, но заяви, че правителствата имат "морално задължение да предоставят убежище" на мигрантите в нужда. 

"С малтретирането на уязвими мигранти ние не сме свидетели на легитимното упражняване на националния суверенитет, а на тежки престъпления, извършени или толерирани от държавата", заяви Светият отец. "Все по-нехуманни мерки биват приемани - дори се прославят политически - които третират тези "нежелани" хора като боклук, а не като човешки същества", подчерта той. 

Лъв Четиринадесети, избран през май да наследи покойния папа Франциск, засилва неодобрението към отношението на администрацията на Тръмп към мигрантите, което предизвиква остра реакция от страна на някои видни консервативни католици. 

В първия си важен документ, публикуван на 9 октомври, той призова света да помогне да мигрантите и цитира една от най-силните критики на папа Франциск към Тръмп. 

През септември папа Лъв Четиринадесети критикува "нечовешкото" отношение към мигрантите в САЩ и постави под въпрос дали политиката на Тръмп е в съответствие с вярванията на Католическата църква за човешкия живот. 

/ЛМ/

Свързани новини

23.10.2025 15:00

Чарлз III и папа Лъв XIV се помолиха заедно – първата служба във Ватикана с участието на британски монарх от 500 години

Британският крал Чарлз III и папа Лъв XIV се помолиха днес заедно в Сикстинската капела, като това е първата служба на британски монарх и католически първосвещеник от 1534 г., когато крал Хенри Осми скъсва отношенията на Англия с Рим, предаде Ройтерс.
19.10.2025 12:12

Папата дава на Венецуела повод да празнува, канонизирайки първия ѝ светец

Папа Лъв XIV най-накрая ще канонизира днес обичания "лекар на бедните” от Венецуела Хосе Грегорио Ернандес, давайки на карибската страна първия й светец и повод за празнуване на фона на продължаващата от години икономическа криза и подновеното напрежение със САЩ, предаде Асошиейтед прес.
08.10.2025 18:56

Американски епископ предаде на папата писма от мигранти, струпани по американската граница край Тексас

Американският епископ Марк Зайц от граничния град Ел Пасо в щата Тексас предаде писма на папа Лъв Четиринадесети писма, написани от мигранти, предаде ДПА. Епископът се срещна днес с папата по време на общата аудиенция във Ватикана. Първият роден в
07.10.2025 14:08

Папа Лъв XIV ще посети Турция и Ливан през ноември при първото си пътуване в чужбина

Папа Лъв XIV ще пътува до Турция и Ливан в края на ноември, обяви Ватикана днес, цитиран от Ройтерс. Това ще бъде първото посещение извън Италия на новия лидер на световната Католическа църква, която наброява 1,4 милиарда души. Лъв XIV, който е
01.10.2025 20:53

Папа Лъв XIV се показа като решителен следовник на екологичната кауза на папа Франциск

Папа Лъв XIV се обърна към скептиците, които "се подиграват на онези, които говорят за глобалното затопляне" и направи едно от най-пространните изказвания до момента по темата за климатичните промени, която се взимаше присърце на неговия
18.09.2025 15:27

Папа Лъв XIV каза, че планира да запази ключовите реформи на Франциск, но да избегне по-големи промени

Папа Лъв XIV ще запази характерните политики на папа Франциск за приемане на хомосексуални католици, обсъждане на ръкополагането на жени и предоставяне на Китай право на глас при назначаването на епископи, но не планира големи промени в учението на на Църквата, каза той в първото си интервю, публикувано днес, предаде Ройтерс.

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 20:34 на 23.10.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация