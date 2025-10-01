Важна е качествената публика, каза Ангел Заберски-син при представянето на албума „Изповед на един син“ във Варна

Пианистът и композитор Ангел Заберски-син представи своя албум „Изповед на един син” във Фестивалния комплекс във Варна. Той сподели в залата, че важна за него като музикант е качествената, а не количествената публика и се радва, че зрителите на концерта са точно такива, слушат с внимание и изпълнителите усещат това. Щастлив съм, че сме заедно именно в Деня на музиката. Желанието ми е след концерта да си тръгнете по-усмихнати, щастливи и одухотворени, допълни той.

Основен солист в концерта е тромпетистът Михаил Йосифов, заедно с басиста Борис Таслев и барабаниста Стоян Янкулов-Стунджи, с които композиторът свири от години в трио. Участват също струнен квартет „Стойнев“, както и брас квинтет в състав Димитър Стоев - бас тромбон, Владислав Мичев - тромбон, Ивайло Благоев и Георги Стойков - тромпет, и Красимир Костадинов - валдхорна.

Прозвучаха авторските пиеси на Заберски „Валсиращият валс“, „Падащи сълзи“, „Фънк балада“, „Крилете на вятъра“, „Танцуващият тромпетист“, написана специално за Йосифов. Бе изпълнена и „Епилог“, на която композиторът гледа като завършек на целия му труд по албума. Тя е само за тромпет и струнни, а след изпълнението й авторът се поклони на Йосифов.

Бяха изпълнени и аранжименти на пианиста по испанските песни „Гранада” и „Амапола”, „Лунна светлина” на Дебюси, ария из операта „Палячи” на Леонкавало, „Хофманови разкази" на Офенбах.

На финала публиката чу фолклорната пиеса „Тракийски напеви”. В нея солист бе и кавалджията Недялко Недялков, който се надсвирваше в бързата част с тромпетиста. Стунджи изпълни соло на барабани, което предизвика продължителни аплодисменти. Поантата на концерта бе с аранжимента на Заберски на песента „Вода” на Стоян Янкулов и Елица Тодорова.

Албумът „Изповед на един син“ посветих на родителите си, защото мисля, че това е най-добрият начин да им се отблагодаря за това, че са ме създали, възпитали и образовали, за да стигна дотук и да предлагам това, което правя като музикант. Те работиха в сферата на популярната музика, тогава наречена естрадна. Моят изказ е това, което съм наследил от тях, каза Заберски.

Той сподели още, че когато композира и аранжира е много отговорен, но написаните на хартия ноти не означават нищо, докато не попаднат в ръцете на качествени изпълнители, които да ги превърнат в музика. „Аз правя музика, друго не мога, но по вашите аплаузи съдя, че сме на прав път. Утре сме в Добрич, на следващия ден - в Русе, където също има приятели, както и почитатели на красивата стойностна музика“, обърна се към публиката Ангел Заберски-син. След дългите аплодисменти, музикантите изпълниха и бис от Мишел Льогран.