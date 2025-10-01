Нападателят на Манчестър Сити Ерлинг Холанд призна, че се страхува от смъртта

Подробно търсене

Христо Бонински
Снимка: AP Photo/Kin Cheung
Осло,  
01.10.2025 21:14
 (БТА)

Нападателят на Манчестър Сити и на националния тим на Норвегия Ерлинг Холанд открито говори за страховете си и призна, че се плаши от смъртта, съобщава ДПА.

"В момента се страхувам от смъртта, защото не знам какво се случва", каза таранът в интервю пред норвежката телевизия NRK. Тези страхове от смъртта го притесняват най-вече преди да заспи.

"Плашещо е, когато лежиш сам в леглото преди да заспиш и си мислиш: "Какво ще стане в деня, в който умра?" Ще отида ли в рая? Ще бъда ли в ада", каза норвежецът.

Холанд говори и за смъртта на Ивар Егжа, който бе близък семеен приятел и почина миналата година. "Как се справям с това? Трудно е. Тъжно е, че той не е сред нас вече. Ще ми липсва до края на живота ни", призна футболистът.

"Той ми каза да се забавлявам на терена и да се опитам да победя всички. Искаше да се възползвам повече от живота ми, дори и без него. Важно е да запомня това", завърши Ерлинг Холанд. 

