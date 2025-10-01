Нюкасъл вкара четири гола на Юнион Сен Жилоаз в Шампионската лига, Карабах победи Копенхаген

Английският Нюкасъл постигна впечатляваща победа във втория кръг на Шампионската лига, като се наложи над Роял Юнион Сен Жилоаз с 4:0 при гостуването си в Белгия. "Свраките" вкараха два гола още преди почивката, като новият таран на тима Ник Волтемаде откри резултата след пас на Сандро Тонали, а две минути преди края на първата част се разписа и Антъни Гордън, който стреля хладнокръвно от дузпа в левия ъгъл на вратаря на съперника, който се хвърли на другата страна.

Доминацията и прагматизмът на Нюкасъл продължи и след почивката, като Гордън бе точен още веднъж от дузпа в 64-ата минута. Десет минути преди края на редовното време англичаните забиха и четвърто попадение, което падна след бърза контраатака, при която Уилям Осула подаде на Харви Барнс, който стреля покрай вратаря Кьел Скерпен за 4:0.

Това бе първа победа на Нюкасъл в Шампионската лига, като отборът загуби на старта домакинството си на Барселона с 1:2 преди две седмици.

В другия ранен мач от вечерта азерският Карабах се наложи над ФК Копенхаген с 2:0 у дома. Абделах Зубир откри резултата в средата на първото полувреме. В 83-ата минута Емануел Адаи направи 2:0 и затвърди успеха на азерите.

Карабах е приятната изненада в турнира до момента, като тимът е с пълен актив - 6 точки след два мача и е на четвърто място във временното класиране, като отстъпва единствено на грандовете Байерн Мюнхен, Реал Мадрид и Интер Милано по голова разлика.