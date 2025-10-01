Националният музикален театър откри новия си сезон с празничния концерт спектакъл „Чардаш и цимбал“

Националният музикален театър „Стефан Македонски“ (НМТ) откри своя нов творчески сезон с празничния концерт спектакъл „Чардаш и цимбал“.

Специален гост на вечерта беше унгарският музикант Карой Вадас – цимбалист с международно признание, гастролирал по целия свят. Той изпълни произведения на цимбал – инструмент, който е сърцевината на унгарската музикална традиция.

В концерта участваха солистите, хорът, балетът и оркестърът на Националния музикален театър, под диригентството на Юли Дамянов.

Програмата започна с увертюра от оперетата “Леката кавалерия” на Франц фон Супе и фрагменти от оперетата “Прилепът” на Йохан Щраус-син в изпълнение на Александър Панайотов, Денко Проданов, Зорница Дамянова, Олга Михайлова-Динова и Владимир Грудков.

Добрина Икономова и Марчо Апостолов изпяха дует на Граф и Графиня Цедлау от оперетата “Виенска кръв". Марш на контесите от същата оперета беше изпълнен от дамския хор и балета. Марш-септет от оперетата “Веселата вдовица” на Франц Лехар изпяха Стефан Петков, Марчо Апостолов, Христо Сарафов, Лъчезар Лазаров, Румен Григоров, Александър Василев и Александър Панайотов.

“Цигански напеви” на Пабло Сарасате и “Чардаш” от Виторио Монти изсвири Карой Вадас на цимбал. Стефани Кръстева и Стефан Петков изпълниха дует на Одета и Раджами от оперетата “Баядерка” на Имре Калман, а балетът на НМТ представи фрагмент от оперетата “Циганска любов”.

Терцет на Зорика, Йожи и Михай от “Циганска любов” беше изпълнен от Стефани Кръстева, Пеньо Пирозов и Христо Сарафов. Арията на Илона – от Еделина Кънева, Добрина Икономова, Олга Михайлова-Динова и Карой Видас на цимбал, а песен на Виля от оперетата “Веселата вдовица” на Франц Лехар – от Теменужка Трифонова, Еделина Кънева, Добринка Икономова и Олга Михайлова-Динова.

Ария на Стария Рац от едноименната оперета на Имре Калман изпя Христо Сарафов с озвучаване от Карой Вадас на цимбал. Дует на Марица и Жупан от оперетата “Графиня Марица” представиха Елица Аврамова, Александър Панайотов и Карой Вадас. Солистите, хорът и Карой Вадас изпълниха потпури от оперетите “Графиня Марица”, “Царицата на чардаша”, “Принцесата на цирка” и “Веселата вдовица”.

Програмата продължи с терцет на Княгиня Божена, Жупан и Популеску от оперетата “Графиня Марица” в изпълнение на Еделина Кънева, Христо Сарафов, Стефан Петков и Карой Вадас, както и с терцет на Силва, Бони и Фери от оперетата “Царицата на чардаша” от солистите на НМТ и Карой Вадас.

Край на вечерта поставиха солистите и хорът с квартет на Силва, Едвин, Бони и Щаси от “Царицата на чардаша”.

Цветя бяха поднесени от името на министъра на културата Мариан Бачев, от генералния директор на БТА Кирил Вълчев, от Университета по библиотекознание и информационни технологии и от Военна академия “Георги Раковски”.

Както БТА писа, събитието е посветено на 140 години от рождението на Стефан Македонски – първи директор и патрон на театъра, изтъкнат български оперен певец, режисьор и педагог.