Националният музикален театър открива новия си сезон с „Чардаш и цимбал“

site.btaНационалният музикален театър открива новия си сезон с „Чардаш и цимбал“
Националният музикален театър „Стефан Македонски“ ще открие своя нов творчески сезон с празничния концерт спектакъл „Чардаш и цимбал“. Събитието е днес, 1 октомври – Международен ден на музиката. То е посветено на 140 години от рождението на Стефан Македонски – първи директор и патрон на театъра, изтъкнат български оперен певец, режисьор и педагог, разказват от трупата.
Специален гост на вечерта е унгарският музикант Карой Вадас – цимбалист с международно признание, гастролирал по целия свят. Той ще представи магията и неповторимото звучене на цимбала – инструмент, който е сърцевината на унгарската музикална традиция, коментират от театъра.
Програмата включва арии, дуети, ансамбли, хорове и балетни платна от емблематични произведения на Имре Калман, Франц Лехар, Йохан Щраус, Франц фон Супе и други велики австро-унгарски композитори, вплели в творчеството си богатата звукова палитра на този уникален струнен инструмент.
В концерта участват солистите, хорът, балетът и оркестърът на Националния музикален театър, под диригентството на Юли Дамянов.
С този концерт спектакъл Музикалният театър не само отбелязва началото на новия си сезон, но и отдава почит на личността и делото на Стефан Македонски – един от основателите през 1948 г. на Държавния музикален театър, който след неговата кончина през 1952 г. носи неговото име.
/ДД
/ДД / ТС/
В допълнение
Избиране на снимки
Моля потвърдете избраните снимки. Това действие не е свързано с плащане. Ако продължите, избраните снимки ще бъдат извадени от баланса на вашите активни абонаментни пакети.
Изтегляне на снимки
Моля потвърдете изтеглянето на избраните снимката/ите
Потвърждение
Моля потвърдете купуването на избраната новина