МЕНА: Министърът на външните работи на Египет ръководи заседание на съвета на Египетската агенция за сътрудничество за развитие

Министърът на външните работи на Египет Бадр Абделати председателстваше заседание на Съвета на директорите на Египетската агенция за сътрудничество за развитие (ЕАСР) в централата на министерството с участието на заместник-министъра на външните работи Абу Бакр Хефни, помощник-министъра на външните работи и генерален секретар на EACP Нермин ел Зауахри, както и редица съветници, служители на министерството и членове на съвета, предаде египетската новинарска агенция МЕНА.

На заседанието бяха разгледани работната програма и дейностите на Агенцията за предстоящия период.

По време на срещата външният министър заяви, че ЕАСР е един от основните инструменти на меката сила на Египет и ключов инструмент в подкрепа на африканските братски държави и сътрудничеството Юг-Юг. Абделати заяви, че подкрепата на африканските страни и засилването на сътрудничеството с нациите от Глобалния юг са основни приоритети на външната политика на Египет, отразяващи историческия ангажимент на страната за постигане на напредък в Африка и развиващия се свят и за насърчаване на устойчивото развитие и споделения просперитет.

Той подчерта значението на тясната координация между ЕАСР и всички съответни министерства и национални организации, за да се осигури интеграция при прилагането на програми за обучение, изграждане на капацитет и обмен на знания, особено в здравеопазването, образованието, селското стопанство, енергетиката и управлението на водните ресурси.

Министърът потвърди отново стремежа на Египет да гарантира, че програмите на агенцията подкрепят националните планове за развитие в африканските страни и укрепват способността им да постигнат всеобхватно и устойчиво развитие.

Абделати също така подчерта необходимостта от засилване на сътрудничеството с частния сектор в Египет, за да се подпомогне финансирането и изпълнението на съвместни проекти за развитие, допринасяйки за регионалната интеграция в Африка и разширявайки обхвата на сътрудничеството Юг-Юг.

Той призова за максимално използване на ползите от програмите и инициативите на агенцията и за редовна оценка на тяхното въздействие, за да се засили положителният и траен ефект върху партньорските страни.

Министърът на външните работи допълнително подчерта значението на назначаването на египетски експерти и технически специалисти в проекти за развитие в цяла Африка и Глобалния юг през следващия период, като се използва египетският опит в подкрепа на програмата за развитие на Африка и Целите за устойчиво развитие (ЦУР) на Организацията на обединените нации (ООН).

Абделати заяви, че Египет ще продължи да играе активна и водеща роля като ключов партньор в подкрепа на напредъка и развитието в Африка и развиващия се свят.

(Тази информация се разпространява по споразумение между БТА и МЕНА)