Хиляди протестиращи в Сърбия отбелязаха 11 месеца от трагедията в Нови Сад с мълчание и светещи телефони

Хиляди протестиращи в Белград, Нови Сад, Ниш, Крагуевац и други градове отбелязаха мълчаливо и с включени фенерчета на телефоните си 11 месеца от срутването от козирката на железопътната гара в Нови Сад, при което загинаха 16 души, а един беше тежко ранен.

Възпоменателните събирания преминаха под формата на шествие по предварително обявени маршрути.

В цяла Сърбия днес в 11:52 ч. местно време (12:52 ч. бълг. време) бяха спазени традиционните 16 минути мълчание в памет на жертвите.

В Нови Сад почит към загиналите беше отдадена на жп гарата, където се разигра трагедията.

Километрична колона от граждани, сред които редица студенти, тръгна в сръбската столица Белград от жп гара Прокоп, през моста "Газела" до гарата в квартал "Нови Белград". Второто шествие бе от квартал "Земун".

И в Белград, и в Нови Сад протестиращите носеха бели рози.

"Не знам как не се разбира, че ние искаме да има предсрочни избори, защото нямаме доверие на управляващите. Не ви ли прави впечатление, че политиците държат съдебната система?! Иначе досега трябваше да има осъдени, а делото още не е започнало", каза пред БТА студентът Марко Йович.

"Вярвам, че ще успеем да изградим наново сръбското общество. След тази трагедия, която отне 16 живота, вече няма място за политически цинизъм, корупция и мълчаливо замитане на проблемите под килима", заяви пред БТА студентката Милица Горданович.

В Ниш, Крагуевац и Чачак шествията в памет на жертвите протекоха мирно, без скандирания.

Антиправителствените протести, предвождани от студенти, продължават в Сърбия от ноември 2024 г., с искане властите да бъдат подведени под отговорност за инцидента в Нови Сад. През май студентите издигнаха искане за предсрочни избори, а през лятото демонстрациите, които протичат главно мирно, прераснаха в сблъсъци с полицията, безредици и масови арести.

Демонстрациите се превърнаха в най-голямото предизвикателство за политическата кариера на сръбския президент Александър Вучич.

Протестиращите изтъкват корупционни практики в правителството и немарливо осъществена реконструкция на жп гарата като причини за срутването на козирката.

Трагичният инцидент от 1 ноември 2024 г. се случи четири месеца след тържественото откриване на реновираното съоръжение.

Междувременно първото изслушване на бившия сръбски министър на строителството Горан Весич пред Прокуратурата за организирана престъпност бе насрочено за 17 ноември - повече от година след случилото се.

Весич и още 13 души са обвинени, че са нанесли щети на бюджета за 115 милиона долара по време на строителството на високоскоростната железопътна линия от Нови Сад до държавната граница с Унгария.

Прокуратурата заяви, че са ѝ били предоставени заключенията и становището на медицински експерт, в които се посочва, че настоящото здравословно състояние на Весич представлява „временно обстоятелство, поради което той не може да участва в производството най-късно до края на първата седмица на ноември“.

Бившият транспортен министър, който подаде оставка няколко дни след рухването на козирката на жп гарата в Нови Сад, все още не е изслушан, тъй като се лекува.

Той се озова в частна болница в последния ден на юли с коремни проблеми - в навечерието на издаването на заповед за арест по разследване за корупция по време на строителството на високоскоростната железопътна линия.

Част от този проект беше реконструкцията на жп гарата в Нови Сад.

Освен подозренията, че Весич и останалите обвиняеми са ощетили държавния бюджет със 115 млн. долара чрез корупционни действия, прокуратурата ги обвинява и в "получаване на материална облага“ на стойност най-малко 18,7 млн. долара от държавния китайски консорциум CRIC&CCCC (China Railway International Co. Ltd и China Communications Construction Company Ltd.) който изгражда високоскоростната железопътна линия.

Представители на сръбските власти сключиха договор с този китайски консорциум, базиран на междуправителствено споразумение между Сърбия и Китай, без да се обявяват търгове.