Подробно търсене

Хиляди протестиращи в Сърбия отбелязаха 11 месеца от трагедията в Нови Сад с мълчание и светещи телефони

Кореспондент на БТА в Белград Теодора Енчева
Хиляди протестиращи в Сърбия отбелязаха 11 месеца от трагедията в Нови Сад с мълчание и светещи телефони
Хиляди протестиращи в Сърбия отбелязаха 11 месеца от трагедията в Нови Сад с мълчание и светещи телефони
В продължение на няколко часа хиляди граждани, сред които студенти, изпълниха днес улиците на сръбската столица Белград и други сръбски градове, за да отдадат почит с мълчание и със запалени фенерчета на телефоните си към паметта на 16-те жертви на инцидент в Нови Сад, където преди 11 месеца падна козирката на наскоро ремонтираната жп гара. Снимка: Емил Чонкич/БТА (ПГ)
Белград,  
01.10.2025 23:04
 (БТА)

Хиляди протестиращи в Белград, Нови Сад, Ниш, Крагуевац и други градове отбелязаха мълчаливо и с включени фенерчета на телефоните си 11 месеца от срутването от козирката на железопътната гара в Нови Сад, при което загинаха 16 души, а един беше тежко ранен.

Възпоменателните събирания преминаха под формата на шествие по предварително обявени маршрути.

В цяла Сърбия днес в 11:52 ч. местно време (12:52 ч. бълг. време) бяха спазени традиционните 16 минути мълчание в памет на жертвите.

В Нови Сад почит към загиналите беше отдадена на жп гарата, където се разигра трагедията.

Километрична колона от граждани, сред които редица студенти, тръгна в сръбската столица Белград от жп гара Прокоп, през моста "Газела" до гарата в квартал "Нови Белград". Второто шествие бе от квартал "Земун".

И в Белград, и в Нови Сад протестиращите носеха бели рози.

"Не знам как не се разбира, че ние искаме да има предсрочни избори, защото нямаме доверие на управляващите. Не ви ли прави впечатление, че политиците държат съдебната система?! Иначе досега трябваше да има осъдени, а делото още не е започнало", каза пред БТА студентът Марко Йович.

"Вярвам, че ще успеем да изградим наново сръбското общество. След тази трагедия, която отне 16 живота, вече няма място за политически цинизъм, корупция и мълчаливо замитане на проблемите под килима", заяви пред БТА студентката Милица Горданович. 

В Ниш, Крагуевац и Чачак шествията в памет на жертвите протекоха мирно, без скандирания.

Антиправителствените протести, предвождани от студенти, продължават в Сърбия от ноември 2024 г., с искане властите да бъдат подведени под отговорност за инцидента в Нови Сад. През май студентите издигнаха искане за предсрочни избори, а през лятото демонстрациите, които протичат главно мирно, прераснаха в сблъсъци с полицията, безредици и масови арести.

Демонстрациите се превърнаха в най-голямото предизвикателство за политическата кариера на сръбския президент Александър Вучич.

Протестиращите изтъкват корупционни практики в правителството и немарливо осъществена реконструкция на жп гарата като причини за срутването на козирката.

Трагичният инцидент от 1 ноември 2024 г. се случи четири месеца след тържественото откриване  на реновираното съоръжение.

Междувременно първото изслушване на бившия сръбски министър на строителството Горан Весич пред Прокуратурата за организирана престъпност бе насрочено за 17 ноември - повече от година след случилото се.

Весич и още 13 души са обвинени, че са нанесли щети на  бюджета за 115 милиона долара по време на строителството на високоскоростната железопътна линия от Нови Сад до държавната граница с Унгария.

Прокуратурата заяви, че са ѝ били предоставени заключенията и становището на медицински експерт, в които се посочва, че настоящото здравословно състояние на Весич представлява „временно обстоятелство, поради което той не може да участва в производството най-късно до края на първата седмица на ноември“.

Бившият транспортен министър, който подаде оставка няколко дни след рухването на козирката на жп гарата в Нови Сад,  все още не е изслушан, тъй като се лекува.

Той се озова в частна болница в последния ден на юли с коремни проблеми - в навечерието на издаването на заповед за арест по разследване за корупция по време на строителството на високоскоростната железопътна линия.

Част от този проект беше реконструкцията на жп гарата в Нови Сад.

Освен подозренията, че Весич и останалите обвиняеми са ощетили държавния бюджет със 115 млн. долара чрез корупционни действия, прокуратурата ги обвинява и в "получаване на материална облага“ на стойност най-малко 18,7 млн.  долара от държавния китайски консорциум CRIC&CCCC (China Railway International Co. Ltd и China Communications Construction Company Ltd.) който изгражда високоскоростната железопътна линия.

Представители на сръбските власти сключиха договор с този китайски консорциум, базиран на междуправителствено споразумение между Сърбия и Китай, без да се обявяват търгове.

/ИТ/

Свързани новини

01.10.2025 17:44

Сръбският президент Александър Вучич ще подаде оставка или ще бъде сменен до края на годината, твърди бившият сръбски премиер Зоран Живкович

, Сръбският президент Александър Вучич ще подаде оставка или ще бъде сменен до края на годината, каза бившият сръбски премиер Зоран Живкович. Живкович изказа тази прогноза по време на участието си в подкаст
30.09.2025 19:34

Сръбски преподавател, подкрепящ антиправителствените протести, получи заплаха за живота си от сръбска националистическа организация

Доц. Вукашин Славкович от  факултета по инженерни науки в Крагуевац, който подкрепя антиправителствените протести в Сърбия е получил заплахи в социалните мрежи, че ще бъде „застигнат от "Черната ръка“,  предава регионалната телевизия Ен1. Доц.
29.09.2025 18:30

Бившият сръбски министър на транспорта Горан Весич ще бъде разпитан за първи път през ноември

Изслушването на бившия сръбски министър на строителството Горан Весич пред Прокуратурата за организирана престъпност е насрочено за 17 ноември, съобщи прокуратурата, предават местните медии. Весич ще се яви на разпит за първи път повече от година
29.09.2025 16:27

Управляващата Сръбска прогресивна партия е поканена на разговор в ЕНП заради критики към президента Александър Вучич

Лидерите на управляващата Сръбска прогресивна партия (СПП) са поканени на 22 октомври на разговор в Европейската народна партия (ЕНП) заради критики, отправени към президента Александър Вучич от евродепутати, съобщи председателят на СПП и бивш премиер Милош Вучевич пред телевизия К1.

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 00:36 на 02.10.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация