Бившият сръбски министър на транспорта Горан Весич ще бъде разпитан за първи път през ноември

Изслушването на бившия сръбски министър на строителството Горан Весич пред Прокуратурата за организирана престъпност е насрочено за 17 ноември, съобщи прокуратурата, предават местните медии.

Весич ще се яви на разпит за първи път повече от година след като на 1 ноември в северния сръбски град Нови Сад падна бетонната козирка на наскоро ремонтираната жп гара и причини смъртта на 16 души.

Горан Весич и още 13 души са обвинени, че са нанесли щети на бюджета за 115 млн. долара по време на строителството на високоскоростната железопътна линия от Нови Сад до държавната граница с Унгария.

Прокуратурата заяви, че са ѝ били предоставени заключенията и становището на медицински експерт, в които се посочва, че настоящото здравословно състояние на Весич представлява „временно обстоятелство, поради което той не може да участва в производството най-късно до края на първата седмица на ноември“.

Бившият министър все още не е изслушан, тъй като е се лекува в болница.

Той се озова в частна болница в последния ден на юли с диагноза "остър корем" - в навечерието на издаването на заповед за арест по разследване за корупция по време на строителството на високоскоростната железопътна линия.

Част от този проект беше реконструкцията на жп гара Нови Сад, където на 1 ноември се случи трагедията.

Освен подозренията, че Весич и останалите обвиняеми са ощетили държавния бюджет със 115 млн. долара чрез корупционни действия, прокуратурата ги обвинява и в „получаване на материална облага“ на стойност най-малко 18,7 млн. долара от държавния китайски консорциум CRIC&CCCC (China Railway International Co. Ltd и China Communications Construction Company Ltd.,) който изгражда високоскоростната железопътна линия.

Представители на сръбските власти сключиха договор с този китайски консорциум, базиран на междуправителствено споразумение между Сърбия и Китай, без да се обявяват търгове.

Срутването на бетонната козирка на жп гарата в Нови Сад стана четири месеца след реконструкцията и тържественото ѝ откриване.

Горан Весич подаде оставка няколко дни след инцидента, заявявайки тогава, че не се чувства виновен, а по-скоро подава оставка като „отговорен човек“.

Както той, така и други длъжностни лица, заявиха веднага след инцидента в Нови Сад, че козирката не е включена в ремонта на сградата на гарата.

След трагедията в Нови Сад вълна от социално недоволство заля страната. Почти ежедневните протести, оглавени от студенти, издигнат антикорупционни искания и настоят за политическа и наказателна отговорност на виновните. През май студентите издигнаха искане за предрочни избори, а през лятото, демонстрациите, които протичат главно мирно, прераснаха в сблъсъци с полицията, безредици и масови арести.