Хърватия няма проблем с незаконната миграция, заяви хърватският вътрешен министър

Хърватия не се сблъска със сериозни проблеми с нелегалната миграция, заяви днес хърватският министър на вътрешните работи Давор Божинович пред парламента, представяйки годишния доклад за работата на полицията, съобщават хърватските медии.

В отговор на критики, че не представя точни данни, той посочи, че снощи в Хърватия са преспали 547 нелегални мигранти.

„Винаги сме казвали къде е миграционният натиск и къде понякога има мигранти. С огромните си усилия успяхме да решим всички тези проблеми," каза Божинович, цитиран от хърватския информационен сайт „Индекс“. Министърът допълни, че мерките на полицията дори са успели да успокоят групите, склонни да организират местни патрули.