EuroStoxx 50 достигна рекордно равнище, фармацевтичният сектор подкрепи ръста на европейските борси

Основният индекс на еврозоната EuroStoxx 50 достигна рекордно високо равнище в днешната търговска сесия, съобщи ДПА. Оптимизъм преобладаваше и на водещите фондови пазари в Европа, подкрепен основно от ръста на фармацевтичните компании след новини от САЩ.

EuroStoxx 50 се повиши с 0,93 на сто до 5581,21 пункта. Швейцарският индекс SMI добави 2,07 на сто до 12 360,13 пункта благодарение на силното повишение на фармацевтичните компоненти.

Германският индекс DAX нарасна с 0,98 на сто до 24 113,62 пункта, парижкият CAC 40 – с 0,9 на сто до 7966,95 пункта, а лондонският FTSE 100 – с 1,03 на сто до 9446,43 пункта, като особено търсени бяха акциите на "АстраЗенека" (AstraZeneca), "Джи Ес Кей" (GSK) и "Хикма Фарма" (Hikma Pharma). Паневропейският индекс Stoxx 600 отчете ръст от 1,15 на сто до 564,62 пункта.

В САЩ бе съобщено за предварително споразумение между правителството и фармацевтичния концерн "Пфайзер" (Pfizer) за намаляване на цените на лекарства по програмата "Медикейд" (Medicaid) в замяна на облекчаване на мита. Президентът Доналд Тръмп заяви, че предстои сключване на подобни договорености и с други компании.

Това не само намалява несигурността, но – както преди се опасявахме – избягва по-лош сценарий и носи общо облекчение, коментира борсов търговец.

Акциите на фармацевтичните компании поскъпнаха осезаемо. Книжата на "Мерк КГаА" (Merck KGaA) се повишиха с 10 на сто, на "Рош" (Roche) – с 8,6 на сто, а на "Новартис" (Novartis) – с 3,9 на сто. Допълнителен тласък даде и съобщението за предстоящото стартиране на държавна платформа "ТръмпАрЕкс" (TrumpRx), чрез която потребителите ще могат да купуват лекарства директно от производителите. "Макар че съобщението от вторник беше конкретно за "Пфайзер", то може да предостави план за по-широко сътрудничество между фармацевтичната индустрия и администрацията на Тръмп", посочиха анализатори от "Джефрис" (Jefferies).

Европейските инвеститори следяха публикуваните днес ключови икономически данни, свързани с инфлацията в еврозоната, производствената активност в редица държави и пазара на жилища във Великобритания.

По експресни данни на Евростат потребителските цени в еврозоната са се повишили с 2,2 на сто на годишна база през септември, в съответствие с очакванията. През август увеличението бе 2 на сто. Най-голям принос има секторът на услугите с ръст от 3,2 на сто, следван от храните, алкохола и тютюневите изделия с 3 на сто.

Във Великобритания индексът на цените на жилищата на "Нейшънуайд" (Nationwide) надмина пазарните очаквания. Повишението е 2,2 на сто на годишна база през септември спрямо 1,8 на сто очаквано и 2,1 на сто отчетено през август.

Индексът на мениджърите по доставките Пи Ем Ай (PMI) за промишлените компании в Русия отчита четвърти пореден месец на спад. През септември 2025 г. показателят е 48,2 пункта – най-ниско равнище от над три години насам. Стойност под 50 пункта показва свиване на сектора.

Бизнес активността в еврозоната, Германия и Франция се сви през септември, показа ключово проучване също от днес. Бизнес активността в промишления сектор в еврозоната се върна към свиване през септември, тъй като новите поръчки намаляха с най-бързия си темп от шест месеца, което показва, че възстановяването в индустриалния сектор на валутния съюз остава крехко. Това показва най-новото проучване на "Хамбург къмършъл банк" (Hamburg Commercial Bank, HCOB), съставено и публикувано от "Ес енд Пи Глоубъл" (S&P Global). Композитният индекс на мениджърите по доставките Пи Ем Ай (PMI) на "Хамбург къмършъл банк", съставен и публикуван от Ес енд Пи Глоубъл, отчитащ промишлената активност в еврозоната, се понижи до 49,8 пунка през септември спрямо 50,7 пункта през август.

Междувременно частичното спиране на дейността на правителството в САЩ добавя несигурност, тъй като възпрепятства публикуването на ключови икономически данни. "Инвеститорите залагат, че през следващите дни ще бъде намерено решение и спирането на дейността ще приключи. Но с всеки изминал ден без сближаване на позициите в Конгреса този въпрос вероятно ще става все по-експлозивен", коментира пазарният стратег Юрген Молнар от "Робомаркетс" (Robomarkets).

"Дори и без липсващите данни Комитетът по парична политика на Управлението за федералния резерв вече е изправен пред трудната задача да балансира между отслабващия пазар на труда със значителни рискове за понижаване на цените и все по-инфлационната среда", заяви Ерик Уиногард, главен икономист за САЩ в "Алайънс Бърнстийн" (AllianceBernstein).