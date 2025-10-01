Цените на жилищата във Великобритания се повишиха повече от очакваното през септември

Подробно търсене

01.10.2025
Цените на жилищата във Великобритания се повишиха малко по-бързо от очакваното през септември, като нараснаха с 0,5 на сто спрямо август, когато се понижиха с 0,1 на сто. Това показват данни на кредитната институция "Нейшънуайд билдинг съсайъти" (Nationwide Building Society), цитирани от Ройтерс.

Цените на жилищата през септември са били с 2,2 на сто по-високи спрямо същия месец на миналата година, след като годишният ръст през август бе 2,1 на сто.

Икономисти, анкетирани от Ройтерс, прогнозираха средно месечно повишение от 0,2 на сто и годишен ръст от 1,8 на сто през септември.

