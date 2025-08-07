Цените на жилищата във Великобритания нарастват най-силно от шест месеца, показват данни на "Халифакс"

Цените на жилищата във Великобритания са се повишили с най-бързия темп от началото на годината, съобщава ДПА, като се позовава на данни на компанията за ипотечни кредити "Халифакс" (Halifax) – един от най-големите кредитори в страната.

Средната цена на жилище е нараснала с 0,4 на сто (1080 британски лири) на месечна база през юли до 298 237 британски лири, след ръст от едва 0,1 на сто през юни, информира компанията. Това е най-голямото месечно увеличение от януари насам и представлява повишение от 2,4 на сто спрямо същия месец на миналата година.

"Въпреки че средната стойност за страната остава близо до рекордно високи нива, не бива да забравяме, че цените варират значително в зависимост от местоположението и вида на имота", коментира Аманда Брайдън, ръководител на отдел "Ипотечни кредити" в "Халифакс".

По данни на компанията най-силният годишен ръст на цените сред страните в Обединеното кралство е отчетен в Северна Ирландия – 9,3 на сто. Следват Шотландия с 4,7 на сто и Уелс с 2,7 на сто. В Англия най-силна годишна инфлация в цените на жилищата се наблюдава в Северозападния район и Йоркшир и Хъмбър – по 4 на сто.

Очаква се по-късно днес "Банк ъв Ингланд" (Bank of England - централната банка на Великобритания) да подкрепи жилищния пазар чрез облекчаване на паричната политика. Анализатори прогнозират понижение на основния лихвен процент с 25 базисни пункта до 4 на сто, както и запазване на постепенния подход към смекчаване на финансовите условия.

Данните на "Халифакс" се доближават до резултатите на конкурентния ипотечен кредитор "Нейшънуайд" (Nationwide), чие проучване отчете ръст на цените с 0,6 на сто през юли.

Показателите за ипотечните кредити също сочат възстановяване на търсенето. По данни на "Банк ъв Ингланд" броят на одобрените жилищни заеми е достигнал тримесечен връх през юни.

"С продължаващото понижение на лихвените проценти по ипотеките и нарастващите заплати, достъпността постепенно се подобрява", заяви още Аманда Брайдън. От "Халифакс" прогнозират устойчив пазар с умерена активност и стабилно, макар и скромно, поскъпване на имотите до края на годината.