Рискът от устойчива инфлация може да се отрази на понижаването на британските лихви, каза главният икономист на "Банк ъв Ингланд"

Главният икономист на "Банк ъв Ингланд" (Bank of England) предупреди, че има повишен риск от "устойчива инфлация", въпреки че централната банка намали вчера лихвените проценти, предаде ДПА.

Хю Пил, главен икономист в "Банк ъв Ингланд", подчерта в брифинг след вчерашното решение за лихвените проценти, че е постигнат "напредък" в намаляването на инфлацията през последните месеци.

Комитетът по парична политика (MPC) на "Банк ъв Ингланд" вчера гласува за намаляване на основния лихвен процент с 25 базисни пункта от 4,25 на сто на 4 на сто - най-ниското му ниво от повече от две години.

"Банк ъв Ингланд" използва по-високи лихвени проценти, за да намали инфлацията устойчиво до целевия процент от 2 на сто, определен от правителството на Великобритания, след като цените скочиха през 2022 г.

Според данните на Службата за национална статистика (ONS) инфлацията във Великобритания се е повишила до 3,6 на сто през юни спрямо 3,4 на сто през май.

"Банк ъв Ингланд" обяви вчера, че инфлацията вероятно ще се повиши до 4 на сто през септември, преди да започне постоянно да спада и да се стабилизира около 2 на сто през 2027 г.

Пил посочи, че може да има още намаления на лихвените проценти, но каза, че повишените рискове по отношение на инфлацията биха могли да повлияят на тази тенденция.

"Има известна промяна в баланса на рисковете по отношение на инфлацията. Съществува риск от преминаване към по-устойчива инфлация", каза той

"Когато инфлацията е висока поради външни сили, трябва да сме наясно с риска, че тя може да повлияе на вътрешното ценообразуване.", добави икономистът.

"Банк ъв Ингланд" отбеляза, че скорошните увеличения на минималната работна заплата в страната и на осигурителните вноски е допринесло частично за неотдавнашното покачване на цените на храните.

Пил подчерта, че централната банка ще продължи да действа за устойчиво намаляване на инфлацията, но добави, че "няма фиксиран път" за лихвените проценти.

Финансовите пазари в момента очакват още едно намаление на лихвите тази година, преди още едно догодина, като лихвените проценти вероятно ще бъдат стабилизирани около 3,5 на сто.