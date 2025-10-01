Клубът на дейците на културата във Враца отбеляза Деня на музиката и поезията с литературно четене

Клубът на дейците на културата (КДК) във Враца отбеляза Деня на музиката и поезията с литературно четене. Изпълнения на пиано представи художникът Цветослава Валентинова, която е сценограф във врачанския театър.

Свои стихове прочетоха Анета Дилова, Анатоли Копчев, Ваня Попова, Цонка Петрова, Ирена Върбанова, Ботьо Гарвански, Стефчо Добрев. Огнян Пищиков, който беше отличен със званието "Почетен гражданин“, след решение на общински съвет Враца през май 2025-та, представи свои творби, които е писал на 18 години. Музиковедът Мариела Ценова беше водещ на събитието, по време на което предложи на публиката и част от своята поезия.

Диана Николчева представи млади таланти от литературния клуб „Ботевци“ при СУ „Христо Ботев“. Тя самата също прочете два свои стихотворения. „Литературният клуб съществува вече единадесет години и е носител на множество национални и международни отличия“, сподели Николчева пред БТА. Тя е преподавател по български език и литература в училището и работи предимно с ученици от осми до десети клас.

„Все по-рядко млади хора пишат стихове, а всъщност писането действа авторефлексивно – помага им да вникнат в себе си, да канализират напрежението, да изразят проблеми. В тази възраст е много терапевтично човек да пише и да изказва себе си“, допълни тя. По думите ѝ участието в подобни събития дава на младежите признание и ги прави видими за обществото, което опознава интелектуалния им облик.

На вечерта Огнян Огнянов от десети клас представи есеистична импресия „Музиката“. Той е музикант, клавирист и носител на призови места от национални конкурси, разказа неговият преподавател Николчева. Със свои стихове се включиха деветокласничките Наделина Христова и Кристина Христова, както и Дарина Рошкова от десети клас. Владимира Христова – учител по английски език в училището – също предложи на публиката няколко свои стихотворения.

В заключение на музикално-поетичната вечер председателят на КДК – Враца, Красимир Богданов, заяви, че участниците от различни поколения са доказали приемствеността между по-опитните автори и младите творци. Той предложи стиховете, представени по време на събитието, да бъдат издадени в обща стихосбирка, за да достигнат до по-широка публика. „Дано ние от КДК да бъдем вдъхновение и пример за културния елит на града“, добави Богданов.

На събитието присъства общинският съветник Ирина Иванова, която е председател на Общински фонд „Култура“ към Общински съвет (ОбС) – Враца и член на Постоянната комисия по култура към ОбС.

БТА припомня, че Богданов е председател на КДК от края на миналата календарна година.