"Холсим България" АД търси инженери за завода си в Бели извор, предизвикателство остава привличането на специалисти

Предизвикателство е да се привлекат специалисти в инженерните и техническите професии, каза за БТА директорът "Човешки ресурси" в "Холсим България" АД Пламен Василев. В специално интервю за БТА той посочи, че компанията активно работи с университети, участва в дуални програми и стажантски инициативи, за да създава бъдещи таланти и да подпомага развитието на младите специалисти.

В момента за завода в с. Бели извор (община Враца) се търсят инженер-технолог и инженер-химик за циментово производство. За позициите се изисква висше техническо или химическо образование, владеене на английски език, добра компютърна грамотност и опит в индустриално производство или лабораторна среда. Компанията търси хора с аналитично мислене, внимание към детайла и готовност за работа в модерна индустриална среда. Освен професионалните знания и умения се ценят и отговорността, стремежа към безопасност и устойчивост, желанието за развитие и работа в екип.

Всеки новоназначен служител преминава въвеждащо обучение, което включва както безопасност и опознаване на процесите, така и специфични технически обучения. Компанията предлага пакет от социални придобивки, който включва здравно осигуряване, ваучери за храна, транспорт, обучения, както и допълнителни инициативи за здравето и благосъстоянието на служителите. Инвестираме в хората си така, че да се чувстват сигурни и мотивирани, допълни Василев.

Нашите бъдещи служители трябва да знаят, че "Холсим България" е част от международната група Holcim – глобален лидер в строителните материали и иновативните решения. Това означава достъп до световни практики, но и реална възможност за принос на местно ниво. Важен наш принцип е "нулева вреда" – безопасността е винаги на първо място, каза още Василев. По думите му в компанията има служители, които са от трети страни, извън Европейския съюз, но те са ангажирани основно в кариерите в района на София, а не в завода в Бели извор.

Според него компанията поддържа конкурентни възнаграждения. Всяка година следим тенденциите на пазара и работим със специализиран доставчик на данни, за да сравняваме нашите заплати със средните в страната и сектора. По този начин гарантираме справедливост и пазарна адекватност. Екипът на "Холсим България" обединява висококвалифицирани специалисти с различен професионален опит – инженери, технолози, химици, механици, електроинженери, специалисти в добивната и производствената индустрия, както и експерти в административни и търговски функции. Общото между тях е ангажираността към безопасност, устойчиво развитие и прилагането на добри практики в производството, добави Василев.

Циментовият завод в Бели извор работи от 1960 г., а през 1997 г. е закупен от швейцарската компания "Холдербанк" (днес "Холсим"). През последните 20 години групата е инвестирала над 162 млн. евро в модернизацията му. "Холсим България" е сред най-големите работодатели в община Враца и играе важна роля за социално-икономическото развитие на региона.

"Холсим" (Holcim), със седалище в Цуг, Швейцария, има над 48 000 служители на 45 пазара в Европа, Латинска Америка, Азия, Близкия изток и Африка. Компанията предлага цялостни строителни материали и решения – от основи и подови настилки до покриви и зидария – с марки като ECOPlanet, ECOPact и ECOCycle®.

