Чънк спечели конкурса за най-дебела мечка в Аляска

Чънк (Дундьо) - приблизително 550-килограмов гигант със счупена челюст, спечели популярния конкурс "Седмица на дебелата мечка" в Аляска, предаде Асошиейтед прес.

Това е първата победа на кафявия мечок, който три години поред завършваше на второ място.

Годишното онлайн състезание позволява на зрителите да проследят 12 мечки в Националния парк и резерват "Катмай" в Аляска чрез уеб камери на живо и да гласуват в турнир с елиминации, който продължава една седмица.

Във финалния кръг Чънк, официално известен като Мечка 32, е надделял над Мечка 856, която няма прякор, според резултатите, публикувани на сайта на организаторите.

Смята се, че победителят в тазгодишния конкурс тежи приблизително 550 килограма. Организаторите не претеглят отделните мечки от съображения за безопасност. Животните могат да натрупат до 1,8 килограма на ден по време на лятното хранене.

"Въпреки счупената си челюст, Чънк остава една от най-големите и най-лошите мечки в района на река Брукс", казва Майк Фиц, естествоизпитател от explore.org.

Според Фиц тазгодишният победител в надпреварата е наранил челюстта си в битка с

друга мечка.

Конкурсът, който се организира от 2014 г., се радва на изключителна популярност. Тази година са подадени над 1,5 милиона гласа от фенове, които са наблюдавали как мечките се нахвърлят върху рекордно количество есенна сьомга, докато ловуват в река Брукс.

Гласуващите в онлайн конкурса могат да разгледат снимки на мечките "преди" и "след" - слаби в началото на лятото и угоени в края му. Тъй като животните не се претеглят, феновете избират любимеца си въз основа на външния вид или историята му.