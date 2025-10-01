Подробно търсене

Чънк спечели конкурса за най-дебела мечка в Аляска

Елена Христова
Чънк - победителят в тазгодишния конкурс за най-дебела мечка в Аляска. Снимка: АП/T. Carmack/National Park Service via AP
Анкоридж, Аляска,  
01.10.2025 20:30
 (БТА)
Чънк (Дундьо) - приблизително 550-килограмов гигант със счупена челюст, спечели популярния конкурс "Седмица на дебелата мечка" в Аляска, предаде Асошиейтед прес. 

Това е първата победа на кафявия мечок, който три години поред завършваше на второ място. 

Годишното онлайн състезание позволява на зрителите да проследят 12 мечки в Националния парк и резерват "Катмай" в Аляска чрез уеб камери на живо и да гласуват в турнир с елиминации, който продължава една седмица.

Във финалния кръг Чънк, официално известен като Мечка 32, е надделял над Мечка 856, която няма прякор, според резултатите, публикувани на сайта на организаторите. 

Смята се, че победителят в тазгодишния конкурс тежи приблизително 550 килограма. Организаторите не претеглят отделните мечки от съображения за безопасност. Животните могат да натрупат до 1,8 килограма на ден по време на лятното хранене.

"Въпреки счупената си челюст, Чънк остава една от най-големите и най-лошите мечки в района на река Брукс", казва Майк Фиц, естествоизпитател от explore.org.

Според Фиц тазгодишният победител в надпреварата е наранил челюстта си в битка с 
друга мечка.

Конкурсът, който се организира от 2014 г., се радва на изключителна популярност. Тази година са подадени над 1,5 милиона гласа от фенове, които са наблюдавали как мечките се нахвърлят върху рекордно количество есенна сьомга, докато ловуват в река Брукс.

Гласуващите в онлайн конкурса могат да разгледат снимки на мечките "преди" и "след" - слаби в началото на лятото и угоени в края му. Тъй като животните не се претеглят, феновете избират любимеца си въз основа на външния вид или историята му.

/ХК/

Свързани новини

12.10.2023 11:44

Америка коронова най-дебелата кафява мечка на Аляска

Изданието за 2023 г. на американския конкурс „Fat Bear Week“, буквално „Седмица на дебелата мечка“, произнесе своята присъда в сряда и коронова женската кафява мечка „128 Grazer“ („128 Лакомка“) като най-месестият екземпляр от Националния парк
11.10.2023 16:20

Америка избира с конкурс най-дебелата кафява мечка от Аляска

Американците бяха ангажирани с ожесточено гласуване във вторник, като на везните бе твърде важен въпрос: коя кафява мечка в Аляска е най-дебелата? – съобщава АФП. В последния ден за гласуване от „Седмицата на дебелите мечки“ гласоподавателите
12.10.2022 11:39

Джъмбо джет отново победи в конкурса за най-дебела мечка

Огромна кафява мечка, наречена 747, беше избрана за победител в Седмицата на дебелите мечки - ежегодното състезание в Националния парк и резерват Катмай в Аляска, в което се отличава животното, натрупало най-много килограми, съобщи ДПА. Мечокът 747

