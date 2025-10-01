Подробно търсене

Жертвите на проливния дъжд в Одеса станаха 10, съобщи вицепремиерът на Украйна Кулеба

Кореспондент на БТА в Одеса Светлана Драгнева
Жертвите на проливния дъжд в Одеса станаха 10, съобщи вицепремиерът на Украйна Кулеба
Жертвите на проливния дъжд в Одеса станаха 10, съобщи вицепремиерът на Украйна Кулеба
Снимка: Владимир Шоков/БТА (ПБ)
Одеса,  
01.10.2025 22:40
 (БТА)

Жертвите на проливния дъжд в украинския град Одеса станаха десет, съобщи вицепремиерът на Украйна по въпросите на възстановяването и министър на развитието на общините и териториите Олексий Кулеба.

"Градът преживява тежки последици от природното бедствие. Вече 10 души са загинали. Сред тях е и дете. Утре в града е обявен ден на траур. Моите искрени съболезнования на семействата на загиналите", съобщи Кулеба в приложението "Телеграм".

"Валежите продължиха повече от 12 часа", поясни той.

"Ще бъде създадена специална комисия към Одеската областна военна администрация, която да разследва причините за трагедията. Разговарях с жителите в най-засегнатите места. Хората са останали без имоти. Повредено е оборудване, необходимо за отоплителния сезон", допълни Кулеба.

По негова информация повече от 1000 души са потърсили помощ поради наводнението. Към момента в града щети са нанесени на около 300 частни дома и около 400 жилищни сгради.

Българите в Одеска област наброяват над 150 000 души и са трети по численост според последното официално преброяване в Украйна.

В самия град Одеса живеят 50-60 хиляди българи. Най-голямото компактно българско население е съсредоточено в Болградски, Измаилски и Белгород-Днестровски район.

/ИТ/

Свързани новини

01.10.2025 08:41

Девет души, включително дете, загинаха вследствие на проливния дъжд в Одеса, съобщи Държавната служба за извънредни ситуации

Девет души, сред които едно дете, са загинали в резултат на проливния дъжд в Одеса, съобщи на страницата си във "Фейсбук" Държавната служба за извънредни ситуации в Одеска област. Почти цял ден вчера и през нощта спасителите отстраняват последствията от лошото време в Одеса и Одеска област, се казва в съобщението.

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 23:03 на 01.10.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация