Подробно търсене

Четвъртият турнир по кикбокс за "Купа Варна" ще се проведе в края на седмицата

Христо Бонински
Четвъртият турнир по кикбокс за "Купа Варна" ще се проведе в края на седмицата
Четвъртият турнир по кикбокс за "Купа Варна" ще се проведе в края на седмицата
Снимка: Плакат на състезанието на Клуб "Вокил"
Варна,  
01.10.2025 21:22
 (БТА)

От петък до неделя в спортната зала на МСК "Владислав Варненчик" в морската столица ще се проведе четвъртото издание на турнира по кикбокс "Купа Варна".

Организатори на проявата са варненският клуб "Вокил" и Българска конфедерация по кикбокс и муай тай със съдействието на Дирекция "Спорт" към Община Варна, Министерството на младежта и спорта и Българския спортен тотализатор. 

В тазгодишното издание заявки за участие са подали 319 състезатели от 41 отбора, които ще бъдат разпредели във всички възрасти от деца до мъже и жени. Те ще премерят сили в три стила: фул контакт, муай тай и лайт контакт. 

"За всички любители на бойните изкуства, които искат да станат свидетели на зрелищни сблъсъци между най-добрите състезатели в страната - входът ще е свободен. Надпреварата във Варна ще я утвърди като столица на бойните спортове, като отново ще бъде арена за изява на млади таланти и утвърдени бойци, обединени в духа на спортсменството и уважението. Също така всеки от отборите ще получи подарък от организаторите, осигурен от Община Варна" - заяви президентът на БККМТ Галин Димов. 

Очаква се на официалното откриване на шампионата в съботния ден от 12:00 ч. да присъстват Илия Коев - заместник кмет по сигурността и спорта и Кристиан Димитров - Директор дирекция Спорт при Община Варна. 

Ръководството на БККМТ  и лично президента Галин Димов ще наградят заслужилите треньори Николай Атанасов, Димитър Топалов, Красимир Димов, Галин Методиев, Красимир Кирилов и Петър Петров в направленията муай тай и кикбокс. 
 
Програма : 
03.10 (петък)  -  10:00 ч. - начало на турнира с квалификации
04.10 (събота) - 10:00 ч. срещи, в 12:00 ч. официално откриване 
05.10 (неделя) - 10:00 ч. финали, а в 14:00 ч. награждаване на призьорите

/ХБ/

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 21:31 на 01.10.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация