Исторически ден за България! След 26 години Съветът на Европа реши да затвори постмониторинговия диалог с нашата страна, каза Деница Сачева, депутат от ГЕРБ-СДС и вицепрезидент на Парламентарната асамблея на Съвета на Европа (ПАСЕ) във фейсбук.

С гласуване в пленарната зала мнозинството от всички политически групи подкрепи приемането на специална резолюция за България, която отбелязва, че България е постигнала значителен напредък в укрепването на демокрацията, върховенството на закона и защитата на човешките права, пише Сачева.

В резолюцията е посочено още, че в страната са проведени ключови реформи в съдебната система, борбата с корупцията и защитата на свободата на словото, както и че са приети законодателни промени за защита на жертвите на домашно насилие, борба с речта на омразата и по-добра защита на журналистите.

Европейската комисия вече прекрати и Механизма за сътрудничество и проверка, а от 1 януари 2026 година България ще се присъедини към еврозоната, допълва Сачева.

ПАСЕ подчерта, че ще продължи да следи развитието в България в рамките на редовните периодични прегледи. Работата по тази резолюция продължи почти две години, като през юни Бойко Борисов се срещна с президента на ПАСЕ Теодорос Росопулос, който посети България по покана на българския парламент и го призова за отпадане на процедурата по мониторинг на България, казва Деница Сачева.

България се присъедини към Съвета на Европа през 1992 г., а до 2000 г. беше поставена под пълно наблюдение. С Резолюция 1211 (2000) ПАСЕ реши да прекрати пълното наблюдение и да започне т.нар. постмониторингов диалог, като следи нерешени въпроси и дава редовна оценка на постигнатия напредък.