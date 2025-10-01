Центърът за подкрепа за личностно развитие – Обединен детски комплекс в Търговище откри учебната 2025/2026 година

Центърът за подкрепа за личностно развитие – Обединен детски комплекс (ЦПЛР – ОДК) в Търговище откри тържествено новата учебна 2025/2026 година. Събитието бе съпътствано от изложба на Школата за изобразителни изкуства, музикално-танцова програма и среща с преподавателите от клубните форми.

Повече от 600 деца ще разиват заложбите си в 12 различни клубни форми, които предлага Центърът. В направленията „Изкуство“, „Наука“ и „Спорт“ подрастващите могат да избират в коя посока да надграждат себе си, а възпитаниците на всички школи са носители на награди от множество национални и международни състезания и конкурси.

В направление „Изкуство“ са формирани Школа по изобразителни изкуства, Музикална школа „По ноти“ и Детски фолклорен танцов състав „Джумалийче“. Еко клуб „Екос“ и Търговищки ученически парламент увличат младите хора, с афинитет към науката. За спортните таланти ЦПЛР – ОДК предлага възможност за присъединяване към групите по спортна и художествена гимнастика, баскетбол, тенис на корт, лечебна физкултура и спортна стрелба. Пред младежите стои отворена възможността и за кариерно консултиране в организирани от институцията занятия.

ЦПЛР – ОДК в Търговище предлага разнообразни дейности и инициативи, открива млади таланти, партнира си с образователни, спортни и културни организации вече 18 години, каза директорът на институцията Марианна Савова. „Вратите на ОДК са широко отворени за децата на Търговище“, каза Савова. По нейните думи желаещите да се запознаят с клубните форми могат да го направят и в рамките на инициативата „Дни на отворените врати. От 6-и до 10 октомври деца и родители ще имат възможност да посетят заниманията по предварително обявен график“, каза Савова.

Официалното откриване на учебната година уважи ресорният заместник-кмет на Община Търговище Сюзан Алиосманова. Тя поздрави деца, родители и преподаватели, като изтъкна, че ОДК е мястото, в което децата на Търговище се събират, за да развиват своите таланти, но и да мечтаят. „Бъдете много смели в мечтите си, развивайте своите дарби и таланти, и градете уверено своето бъдеще“, пожела тя на децата и учениците. На екипа, който подпомага тяхното развитие, Алиосманова пожела успешна и продуктивна учебна година, изпълнена с радост и креативност.