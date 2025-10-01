С тържествен юбилеен концерт Музикалната школа „Илия Бърнев“ в Разград чества своята 70-а годишнина

С тържествен юбилеен концерт Музикалната школа „Илия Бърнев“ при Народно читалище „Развитие 1869“ в Разград чества 70-а годишнина от основаването си. Празничното събитие събра в театралната зала на читалището бивши и настоящи педагози и възпитаници на школата, близки, приятели и представители на различни институции.

Началото на концертната програма даде пианистът Деян Денчев. Под съпровода на Симфониета Шумен и палката на диригента маестро Славил Димитров бившият възпитаник на Музикалната школа изпълни произведение за пиано и оркестър, специално написано за юбилейната годишнина на Музикалната школа от проф. Борислава Танева от Националната музикална академия. След това Славена Петкова представи пред публиката миниатюри от Димитър Ненов. Творба от Роберт Шуман прозвуча в изпълнение на Фидоси Керчев, който носи славата на Музикалната школа по света. В празничния концерт се включиха още Диляра Назиф, Даяна Гиргинова, Иван Гайдаров, също свързали своя творчески път с Музикалната школа. Те изпълниха популярни творби от Лара Фабиан, Боб Сегер, Шаная Туейн, Тина Търнър, Адел. Препълнената зала дълго аплодира Детелина Тодорова и нейните ученици Мартина Матева, Йолина Петрова и Ренета Петрова. Талантливите малки певици обраха овациите на публиката и със съвместната си изява с музикантите от Фолк квинтет Теодосий Спасов. Тържественият концерт получи своя достоен финал с изпълнението на песента на Емил Димитров „Ако си дал“.

„Музиката е толкова силна, едва ли някой поет или човек на изкуството би я описал по този красив начин, на който станахте свидетели тази вечер. За нас празникът е изключителен. Това са 70 години история, написана от много хора, дали своя принос тази годишнина да бъде факт“, каза в приветствието си директорът на Музикалната школа Деян Денчев. Той отправи своите благодарности към публиката и всички участници в празничния концерт.

Школата беше удостоена и с отличие от Съюза на народните читалища. За високите си творчески постижения тя получи юбилеен медал и грамота. По повод годишнината бяха изпратени много поздравителни адреси и кошници с цветя. На празник като на празник – тържественият концерт завърши с внасянето на сцената на специална юбилейна торта с логото на Музикалната школа "Илия Бърнев" в Разград.