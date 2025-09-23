Музикалната школа при Народно читалище „Развитие 1869“ в Разград ще отбележи 70-годишнината си с юбилеен концерт

С юбилеен концерт „70 години Музикална школа „Илия Бърнев“ при Народно читалище „Развитие 1869“ в Разград ще бъде отбелязана годишнината от създаването на школата. Програмата на концерта и участниците в него бяха представени на пресконференция в Националния пресклуб на БТА от секретаря на НЧ „Развитие 1869“ Виолета Антонова и директора на Музикалната школа Деян Денчев. Участие взе и пианистът Фидоси Керчев, който ще е част от празничното събитие.

Празничният концерт ще се състои на 1 октомври в залата на НЧ „Развитие 1869“, а ден по-рано ще бъде представен в зала „Проф. Венета Вичева“ в Шумен. Юбилейното събитие ще се проведе със специалното участие на Симфониета Шумен с диригент маестро Славил Димитров. Публиката ще се наслади на богат репертоар – от класическа музика до популярни световни хитове, изпълнявани от бивши и настоящи възпитаници на Музикалната школа „Илия Бърнев“.

Сред специалните участници са пианистът Фидоси Керчев, както и Деян Денчев-младши и Славена Петкова. Част от концерта ще включва и изпълненията на Даяна Гиргинова, Диляра Назиф и Иван Гайдаров, а на сцената ще се качат и настоящите възпитаници на школата от класа на Детелина Тодорова. В сътрудничество с виртуозите от Теодосий Спасов Фолк квинтет, младите таланти на школата ще представят значими образци на българския фолклор.

„Музикалната школа е традиция, която се гради вече 70 години, откакто е създадена през 1955 г. – каза Антонова. – През тези седем десетилетия средно по 70 деца годишно получават музикално образование, или общо близо 5000 ученици са преминали през школата. Възпитаниците ни са носители на стотици награди от десетки национални и международни конкурси. Постиженията на школата са високо оценени и от Община Разград, която е удостоила школата с наградите „Никола Икономов“ и „Златен Пегас“.“

Деян Денчев подчерта, че предстоящият концерт има не само местно и регионално, но и национално значение, защото 70 години представляват дълга история, изградена с усилията на деца, преподаватели и всички, допринесли за развитието на школата. Той добави, че събитието ще бъде уважено от специални гости, свързани по един или друг начин с училището.

Пианистът Фидоси Керчев изрази благодарност към организаторите за поканата. „Музикалната школа е мястото, където започнах да се занимавам с музика и което ми даде отлична основа. Радвам се, че за първи път настоящи и бивши възпитаници ще споделим една сцена“, каза той. Керчев приветства ръководството на школата за възможността учениците да свирят заедно със Симфониета Шумен, което според него е стремеж на всеки музикант.

По време на юбилейното събитие в Театралната зала на НЧ „Развитие 1869“ в Разград ще бъде представена и премиерата на специално написано за 70-годишнината произведение за пиано и оркестър от професор Борислава Танева от Националната музикална академия. Произведението ще бъде изпълнено от Деян Денчев със съпровод на Симфониета Шумен.