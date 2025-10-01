Очаква се Урсула фон дер Лайен да посети Босна и Херцеговина следващата седмица, съобщи председателката на Съвета на министрите на страната

Председателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен ще посети Босна и Херцеговина следващата седмица, съобщи днес на пресконференция в Сараево председателката на Съвета на министрите на страната Боряна Крищо, цитирана от босненските медии.

От Делегацията на Европейската комисия неофициално съобщиха за Радио Свободна Европа, че работят по това Фон дер Лайен да посети Сараево на 14 октомври, но посещението все още не е потвърдено.

Визитата идва веднага след като Съветът на министрите на Босна и Херцеговина прие вчера Проектопрограма за реформи, документ, който е условие за отпускането на около 900 милиона евро под формата на нисколихвени заеми и безвъзмездни средства от европейския План за растеж на Западните Балкани.

Крищо съобщи, че планът за реформи е изпратен официално на Брюксел.

Тя заяви, че работата не е приключила, тъй като документът първо трябва да получи зелена светлина от Европейската комисия.

Крищо отбеляза, че се очаква коментарите на Европейската комисия по проектопрограмата да бъдат направени в срок от два месеца, допълва босненската редакция на Евронюз.

Босна и Херцеговина остана без 108,5 милиона евро от Плана за растеж, тъй като политиците не успяват вече 20 месеца да се споразумеят. Тези пари ще бъдат пренасочени към други страни в региона или върнати в бюджета на ЕС.

ЕС предлага шест милиарда евро на страните от Западните Балкани, за да ускори тяхното развитие и интеграция, а Босна и Херцеговина е единствената, която не изпълни навреме предварителните условия и не изготви План за реформи, приемлив за Европейската комисия.

Властите в двете съставни единици на Босна и Херцеговина – Република Сръбска, където живеят предимно босненски сърби, и Федерация Босна и Херцеговина, където живеят предимно босненски мюсюлмани и хървати, планираха да кандидатстват с инфраструктурни проекти на стойност над 2,3 милиарда евро според проекта за Програма за реформи, който Радио Свободна Европа е видяло.