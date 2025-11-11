Ръководството на Община Ловеч, съветници и граждани обсъдиха поемане на дългосрочен общински дълг от над 6,9 млн. лв. (или над 3,5 млн. евро) под формата на банков заем от кредитна институция. Парите ще се използват за финансиране на доизграждането на клетка 2 на Регионалното депо за неопасни отпадъци и за оборотни средства за неразплатени задължения и обезпечаване на разходите за ДДС за финансиране на приоритетни ВиК и други проекти на територията на общината, обясни в началото на срещата кметът на Ловеч Страцимир Петков.

По думите му поемането на такъв дългосрочен дълг касае гражданите на цялата община, както и сигурността по депониране на отпадъците и парите трябва да бъдат изразходени разумно.

Петков припомни, че в началото на мандата му Общината е трябвало да разплати две фактури по договора за изграждане на клетка 2 в размер на близо 4 млн. лв., което е направено от капиталовата програма.

Заместник-кметът Цветелин Винчев обясни параметрите на предлагания дълг, който е разделен на две кредитни позиции. Едната е за дофинансиране изграждането на клетка 2, за което Община Ловеч има сключен договор през 2023 г. Тук видът на кредита от над 4,6 млн. лв. е инвестиционен, т. е. средствата ще се използват само за клетката. Срокът на усвояване е две години от датата на подписване на договора, крайният срок за погасяване е до десет години с включен тригодишен гратисен период за главницата. Лихвата е до 3,9 процента на годишна база.

Останалата сума от над 2,3 млн. лв. е предвидена да се използва за оборотни средства за неразплатени задължения и обезпечаване на разходите за ДДС за финансиране на бъдещи проекти, основно за ВиК. Приоритетни са проекти за вътрешната водопроводна мрежа в селата Александрово, Умаревци и Къкрина.

Видът на кредита тук е револвираща кредитна линия (овърдрафт), а начинът на обезпечаване – учредяване на залог върху всички настоящи и бъдещи вземания, представляващи собствени приходи на Община Ловеч. Срокът на усвояване е еднократно или частично при условията на кредит овърдрафт. Дългът трябва да бъде погасен до три години, считано от датата на подписване на договора, с равни месечни вноски или по договореност. Максималният лихвен процент е до 3,7, като искането условие от Община Ловеч е твърда лихва.

Винчев каза още, че тъй като дългът отива за екология, ако няма предсрочно погасяване, идеята е Общината да поиска част от отчисленията към РИОСВ да отидат за покриване на заема.

По време на общественото обсъждане бе обърнато внимание, че сумата за клетка 2 е с около 390 хиляди лева повече от заложената в договора. Винчев обясни, че средствата са за индексация на цените при необходимост и искане от фирмата изпълнител. По този начин да не се налага Общината да използва собствени средства, а от кредита, каза заместник-кметът. Той добави, че тази сума след общественото обсъждане може да бъде приспадната от предложението за дълга.

БТА припомня, че в общините Ловеч, Летница и Угърчин е получено писмо от Регионалната инспекция по околната среда и водите в Плевен, в което са направени констатации, отнасящи се до Регионалното депо за неопасни отпадъци. Сред тях са надвишаване капацитета на общото тегло на отпадъците, неефиктивно функциониращ помпен елемент от системата за оросяване, липсваща рампа за въвеждане на транспортни средства в клетка 3 на депото и др. Дадени са и срокове за предприемане на мерки.