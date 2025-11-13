Слепотата се счита за едно от сериозните увреждания, което възпрепятства интеграцията в обществото, каза Васил Долапчиев от Съюза на слепите

Слепотата се счита за едно от сериозните увреждания, което възпрепятства интеграцията на човека в обществото. Затова от много години се отделя голямо внимание на този въпрос, като се обсъждат различните политики за подкрепа, за социалното приобщаване, за развитието на социалните услуги и различните програми за защитена заетост. Това заяви за БТА Васил Долапчиев от Съюза на слепите в България по повод Международния ден на слепите, който се отбелязва днес.

По думите му около 8500 – 9000 българи са с трайно зрително увреждане с диапазон 50–100%, но официални данни няма. Според някои източници броят на тези хора е между 30 хиляди и 35 хиляди, но информацията е неофициална, коментира Долапчиев.

Събитията за Международния ден на слепите ще бъдат фокусирани върху темата за интеграцията и възможностите за по-добър и достоен живот, обясни Долапчиев. Предвиждат се дискусии, изложби и прожекции на филми. Във фоайето на Национално читалище на слепите "Луи Брайл 1928" в София се предвижда безплатна прожекция от 18:00 ч. на филма „Брайтън 4“ с аудио описание за слепи и слабовиждащи зрители, съобщиха от читалището в своята фейсбук страница.

Международният ден на хората с увреждания се отбелязва от 1984 г. по инициатива на Световната здравна организация, пише в информация на отдел „Справочна“ в БТА. Денят е свързан с рождението на френския педагог Валантен Аюи (1745-1822), положил основите на система за обучение на слепите. Той е създал първото в света училище за слепи, отворено през 1785 г. През 1786 г. Аюи издава есе за образованието на слепите, изцяло написано с релефни знаци.