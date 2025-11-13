„Паметта на Адам. Нов поглед към библейските извори“ от отец Ангел Величков ще има премиера днес в София

„Паметта на Адам. Нов поглед към библейските извори“ от отец Ангел Величков ще има премиера на 13 ноември в гранд хотел „София“, информират издателите от „Изток запад“.

По думите им книгата разказва какво всъщност разкрива „Битие“ за човека и началото на цивилизацията, защо Адам не е просто образ от Библията, а символ на познание, което променя света и как съвременната наука помага за разкодиране смисъла на свещеното писание.

„Целта на настоящата книга не е да доказва библейската правда, а най-вече да вникне в онова, което книгата „Битие“ всъщност казва в най-противоречивите и трудни за разбиране пасажи – тези за Адам и неговите поколения. Защото Библията не е сборник от митове и легенди, а напълно автентично антропологическо откровение. Неговото главно смислово ядро е организирано около паметта на самия Адам, прераснала в едно изключително по същността си колективно предание. В по-късния му писмен вид го наричаме свещено писание“, казва авторът.

Допълва, че именно по тези въпроси през вековете са се натрупали неволни предразсъдъци и грешки: „Нам се пада дългът да ги изясним и преодолеем в светлината на съвременното познание, с което разполагаме. А да знаем кой е Адам, е от голямо значение за всички нас, защото в неговата личност можем да открием своята собствена същност и призвание като хора, обединени от уникалните характеристики на нашия единствен вид, наречен от нас самите Хомо сапиенс. Но ние знаем твърде малко за Адам. Освен че неправилно го считаме за свой общ биологически прародител, интересът към него се изчерпва с грехопадението и изгонването му от рая. Той обаче е имал много повече качества от това, че е „съгрешил“. Адам наистина е първият човек, извършил преди около 6000 години същинска „когнитивна революция“ чрез проумяването на единоначалието като онтология на света – дело на един създател, когото Адам познава и изповядва като един Бог. Тази тиха революция на монотеизма е чисто мисловна, етическа и духовна. Тя започва като лично прозрение и свободен нравствен избор, но е съпътствана и от едно вътрешно просветление свише. Бавно и незабелязано Адамовият монотеизъм, залегнал в Адамовата памет, става една нова закваска на цивилизационния процес. По-нататък в света на Хомо сапиенс нищо не е същото“. Смокинята, сякаш по закодиран в нея промисъл, чрез някаква метафизична генетика, е запазила до днес всичко, останало някога в паметта на самия Адам, на която е посветено това съчинение, смята отец Ангел Величков.

Отец Ангел Величков е роден в София през 1964 г. Завършва професионално училище по фотография „Юлиус Фучик“ и се занимава активно с фотография. През 1987 г. емигрира в Швеция и получава статут на политически емигрант. Там се среща с архим. Матий (Норстрьом) и с руската православна енория „Преображение Господне“ (Вселенска патриаршия) в Стокхолм. От 1989 до 1993 г. е студент в православния богословски институт „Св. Сергий“ в Париж със стипендия от енорията в Стокхолм. През 1995 г. се завръща в България, където сътрудничи на „Църковен вестник“ и се занимава професионално с фотография. От 1998 до 2003 г. е главен редактор на „Църковен вестник“. През същия период вечер работи като фотограф в „Шоуто на Слави“ (до 2002 г.). През 2002 г. е ръкоположен в свещенически сан по призив от Западноевропейския митрополит Симеон. От 2003 до 2005 г. е енорийски свещеник в българската енория „Св. Патриарх Евтимий“ в Париж. През 2005 г. преминава по каноничния ред в Руския екзархат към Вселенската патриаршия във връзка с преждевременната кончина на архим. Матий. От есента на 2005 г. е предстоятел на енорията „Преображение Господне“ в Стокхолм. Владее руски, френски, гръцки, шведски и английски.

