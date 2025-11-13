Предложение за актуализация на разчета за финансиране на капиталовите разходи за 2025 г. ще бъде разгледано на заседание на Общинския съвет в Сандански от 09:00 ч. днес.

В предварително обявения дневен ред е включено и предложение на заместник-кмета Благой Дончев относно процедура за поемане на краткосрочен общински дълг във връзка с кандидатстване от страна на Община Сандански за мостово финансиране от Фонд „ФЛАГ” ЕАД по проект BG-RRP-4.020-0274-C01 "Енергийно обновяване на сградите за административно обслужване в Кметство село Склаве и Кметство село Ново Делчево, община Сандански".

Общинските съветници ще обсъдят и точка за промяна на предназначението на сграда – публична общинска собственост, с предназначение „Общежитие“ в предназначение „Сграда за социални и образователни дейности“. Внесено е и предложение за допълване списъка на имотите, предвидени за продажба в Програмата за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост, в община Сандански през настоящата година. На заседанието ще бъде разгледано предоставянето под наем на Голямата зала, разположена в Многофункционална спортна зала, за нуждите на Спортен клуб по Хандбал „Вихрен Сандански“.

В проекта на дневен ред са включени общо 47 точки.