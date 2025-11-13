Програма за опазване на околната среда на община Раковски за 2024-2028 година ще разгледат общинските съветници

Очаква се Общинският съвет в Раковски да приеме Програма за опазване на околната среда на община Раковски за 2024-2028 г. Това е една от точките в дневния ред на заседанието, което ще се проведе в заседателната зала на Народно читалище „ Св. св. Кирил и Методий“ в Раковски. Дневният ред е публикуван на страницата на общината.

По предложение на кмета Павел Гуджеров община Раковски ще кандидатства по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ чрез подбор на проектни предложения „Подкрепа за ученици с таланти“, по Програма „Образование“ 2021-2027 г. Общинските съветници ще гласуват и във връзка с издаването на запис на заповед от Община Раковски в полза на Национален фонд Култура" в размер на 98 292 лева, обезпечаващ размера на одобрената безвъзмездна финансова помощ, която ще бъде предоставена на Община Раковски по одобрено Проектно предложение: „Култура без граници: Раковски-където традициите срещат бъдещето" по Плана за възстановяване и устойчивост на Република България.

На заседанието ще бъде разгледана и актуализация на Бюджет 2025 на община Раковски. Общинските съветници ще гласуват и докладна относно актуализиране на точка 6 на „Годишната програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2025 г.", приета на 31 януари във връзка с учредяване на безвъзмездно право на ползване върху имот частна общинска собственост в полза на политическа партия ГЕРБ.