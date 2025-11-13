В област Смолян се изпълнява най-значимата инвестиция в туристически проекти в региона, каза заместник-кметът Марин Захариев

Община Смолян започна изпълнение на първия проект по одобрената концепция за интегрирани териториални инвестиции, която е на стойност 50 млн. лв. Според заместник-кмета на Смолян Марин Захариев това е най-значимата инвестиция в развитие на туризма, която се изпълнява в региона. С изпълнението на обектите от тази концепция ще се постигне мащабна туристическа дестинация, която представя многообразието от забележителности и атракции в област Смолян и Родопите, заяви в интервю пред БТА Марин Захариев.

Първият сключен договор на Община Смолян по концепцията е за проекта „Развитие на област Смолян чрез инвестиции в устойчив туризъм, създаване на нови атракции и опазване на културно-историческото наследство на териториите на общините Смолян, Чепеларе, Баните и Златоград, и подобряване на транспортната свързаност“, финансиран по програма „Развитие на регионите“. Ледена пързалка, ремонт на пътя Смолян – Рудозем, който е част от трасето от областния град към Гърция, изграждане на посетителски център на паметника-костница на вр. Средногорец, известен като „Родопската Шипка“, реновиране на минералната баня в с. Баните, укрепване на свлачищна зона в района на Смолянските езера са част от дейностите, включени в интегрирания план.

Концепцията е едно предизвикателство за всички общини, защото се търси интегриран ефект, каза заместник-кметът. Одобрената интегрирана концепция с водещ партньор Община Смолян бе класирана на второ място от всички проектни предложения в Южен Централен район при първата покана за интегрирани териториални инвестиции. Първият проект по програма „Развитие на регионите“ е на стойност 45,4 млн. лв., от които 10,8 млн. лева са за изпълнение на дейностите и обектите на Община Смолян, уточниха от общинската администрация.

Предвижда се да бъде купена и монтирана ледена пързалка в Смолян. Обявяването на обществена поръчка за доставка на ледена пързалка предстои и ако процедурата приключи по-скоро, според заместник-кмета е възможно нейното пускане в действие още през февруари – март догодина. Става дума за модулна площадка, която първоначално ще бъде монтирана на игрището до изграждащата се в момента мини ски писта с влек до стария стадион на Смолян. Замисълът на общината е да бъде обособен мини зимен център. Самата писта с влек се прави с финансиране по капиталовата програма на общината и ще бъде готова за този зимен сезон. Пистата е с дължина 137 м, подходяща за шейни, а може и за ски за деца. Модулната ледена пързалка в бъдеще би могла да се разполага и на други места в града, а пързаляне с кънки ще бъде възможно и при положителни температури – при стойности до 12-13 градуса. Ледената пързалка и мини зимният център ще са важна придобивка за Смолян, където местните жители, туристи, деца и възрастни ще могат да се забавляват през снежните месеци, каза Марин Захариев.

По проекта ще бъде създаден и дигитален музеен център в Регионалния исторически музей (РИМ) „Стою Шишков“ в Смолян. Центърът ще представя във виртуална реалност различни исторически епохи, събития и артефакти. Предвидено е и финансиране за обновяване на РИМ – Смолян. В „Згуровския конак“ в с. Широка лъка също ще се заложи върху интерактивни представяния на забележителности и културно-историческо наследство. Туристическият поток в Широка лъка е целогодишен, допълни заместник-кметът.

Планирано е и почистване, и укрепване на пешеходен маршрут от Смолян до Чепеларе, преминаващ през вр. Снежанка. В подножието на вр. Снежанка ще бъде направена панорамна площадка, вероятно в района на Орфеевите скали. Подобни панорамни площадки се превърнаха в атракции, привличащи много туристи, каза Марин Захариев. С финансиране по европейския проект ще бъде направена въжена градина в района на Смолянските езера. Част от дейностите са проектирани в обекти около Езерата и в зони в посока Пампорово, в продължение на дебата относно приобщаването на областния град и курорта като туристически пространства.

В одобрената концепция е предвидено финансиране за укрепване на свлачищна зона в Смолянските езера, но самото изпълнение на дейностите ще започне след процедури по проектиране и одобряване на проект по програма „Околна среда“. Според Марин Захариев има гарантирани средства от четири млн. лв. за бъдещия проект по „Околна среда“. Укрепването на терена е необходимо, за да бъде монтиран нов лифт от Смолянските езера към Пампорово, за което вече има заявен инвестиционен интерес и ангажимент от „Пампорово“ АД. Този лифт ще свърже ски курорта с един от кварталите на Смолян.

Със средства от проекта ще бъдат купени два електрически микробуса, които ще се използват за превоз на туристи, заяви Марин Захариев. По думите му електробусите могат да возят посетители към вр. Снежанка или до обекти като Момчиловата крепост и Каньона на водопадите.

В самия Смолян е планирано инвестиране в обновяване и преобразяване на парковото пространство между сградите на театъра, РИМ, галерията, библиотеката и водните каскади. Предвижда се изграждане на спортна и детска площадка зад Южноцентралното държавно предприятие. Прогнозите са до началото на 2027 г. районът около Културния комплекс в областния град да бъде с нова визия и да се превърне в своеобразен парк.

Рехабилитацията и ремонтът на пътя Смолян – Рудозем са финансирани със средства от интегрираната концепция, тъй като така ще бъде осигурен по-добър достъп до туристическата дестинация, казаха от Община Смолян. Инвестициите в развитието на туризма е свързано и с очакваното отваряне на трансграничния път Рудозем – Ксанти, който се очаква да увеличи шансовете за предлагане на по-мащабен продукт „планина – море“.