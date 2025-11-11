Старозагорският митрополит Киприан посети Димотишка, Орестиадска и Софлийска епархия

Старозагорският митрополит Киприан гостува на митрополита на Димотика, Орестиада и Суфли - митрополит Дамаскин. Tова съобщиха от пресцентъра на Старозагорска митрополия. Оттам допълват, че това е най-отдалечената от Атина гръцка епархия, в североизточния край на страната, като Димотишка и Старозагорска епархия имат обща граница в района на Свиленград.

Митрополит Дамаскин приветства събрата си и изрази радостта си от това общуване, като подчерта необходимостта да се поддържа връзката на любовта и общението в Христос с представители на съседната Българска православна църква. Архиереят цитира и псаломските думи: „Колко хубаво и колко приятно е братя да живеят наедно!“ (Пс. 132:1).

От своя страна митрополит Киприан изрази удовлетвореността си, че за пореден път е посрещнат в епархията и пожела съвместното успешно партньорство да продължи и занапред.

По време на посещението двамата митрополити отслужиха литургия в храм „Свети Архангели“ в град Орестиада, а сред богомолците бяха висши представители на областната управа, на общинската администрация, генерали от армейските части, разположени в района, както и ученици от двете училища в града.

БТА припомня, че през октомври м.г. митрополит Киприан служи в храм „Св. Йоан Рилски“ в Република Южна Африка.