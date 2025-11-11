Общинският съвет в Златоград гласува промени в програмата за капиталови разходи за 2025 г.

Подробно търсене

Кореспондент на БТА в Смолян Христина Георгиева
БТА, Златоград
Смолян,  
11.11.2025 19:11
 (БТА)
Общинският съвет в Златоград прие на днешното си заседание промени и допълнения в програмата за капиталови разходи на общината за 2025 г. Корекциите се отнасят главно за общински обекти.

С решението се допълва сумата от 9000 лв. за монтаж на мълниезащитна инсталация в СУ „Свети княз Борис I“ с. Старцево. Общинарите одобриха промени относно сумите за изготвяне на оценка за съответствие на общински обекти, за проектиране на канализация, за изграждане и укрепване на подпорни стени.

Общинският съвет одобри предложението да се осигурят 1020 лв. за изработване на плоча с надпис „Хекимовият мост“ в памет на д-р Божидар Хекимов и д-р Кирко Хекимов на едноименния мост в града.  Хекимовият род е дал на Златоград и страната над 50 медика, а д-р Божидар Хекимов и д-р Кирко Хекимов са знакови имена за Златоград. И двамата умират след тежки операции, спасили пациенти.

