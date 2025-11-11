Дигиталното евро ще гарантира достъп до парите на потребителите дори и при технически срив на обслужващата банка

Дигиталното евро ще даде възможност на гражданите на еврозоната да използват нова, сигурна и напълно европейска форма на пари - дигитален еквивалент на кеша, издаван директно от Европейската централна банка (ЕЦБ). Новата валута няма да замени наличните пари, а ще ги допълни, като предложи по-голяма независимост, устойчивост и избор при плащанията.

Проектът се намира във фаза на техническа подготовка. Пълна оперативна готовност се очаква до 2029 г., а пилотни тестове могат да започнат още през 2027 г., съобщи съветникът на директора на проекта „Дигитално евро“ в ЕЦБ Алесандро Джованини по време на среща с журналисти във Франкфурт.

„Ние не сме взели решение за издаване на дигиталното евро. Това е фаза на подготовка, която ще гарантира, че когато дойде моментът, ще сме напълно готови“, заяви Джованини.

Уникален дигитален номер за достъп - DEAN



Сред основните технологични иновации в системата е Digital Euro Access Number (DEAN) – уникален идентификатор, който ще принадлежи на всеки потребител, независимо от обслужващата го банка.

„Както днес имате IBAN за банковата си сметка, така утре ще имате DEAN – номер за достъп до дигиталното евро, независим от конкретната банка“, обясни Джованини.

Механизмът ще позволи на гражданите да запазят достъп до средствата си дори при кибератака или технически срив в тяхната банка. Системата ще разполага с функция за „emergency switching“ - автоматично прехвърляне към друга банка при проблем, без загуба на достъп до средствата.

Дискутиран лимит от 3000 евро и автоматично презареждане

На въпрос на БТА за ограниченията по дигиталните портфейли Джованини уточни, че лимитът не представлява таван на трансакциите, а максимална сума, която може да се държи едновременно.

„Ако лимитът е 3000 евро и платите 200 евро, системата може автоматично да възстанови сумата от вашата сметка, за да поддържа нивото от 3000 евро. Това се нарича автоматично презареждане (auto funding)“, поясни експертът.

Така дори в един ден даден потребител да похарчи 3000 евро в даден момент, колкото е дискутираният лимит, той ще може да презареди портфейла си автоматично с нова сума до определения лимит, каза още експертът.

По думите му лимитът няма да застраши финансовата стабилност и няма да изтегли значителна ликвидност от търговските банки. „Идеята не е хората да прехвърлят всичките си спестявания в дигитално евро, а да имат достатъчно за ежедневни разплащания, както днес държат ограничена сума в брой“, допълни експертът.

На друг въпрос на БТА Джованини отговори, че за бизнеса се предвижда механизъм за автоматичен сетълмент – търговците няма да трупат дигитални евро в сметките си, а средствата ще се превеждат незабавно в техните обичайни банкови сметки. Това ще предотврати концентрация на големи обеми дигитални средства в стопанския сектор и ще осигури баланс в банковата система.

Два режима на плащане



Дигиталното евро ще се предлага чрез банковите приложения, като потребителите ще могат да избират между два режима:

- „Онлайн портфейл“, свързан с банковата сметка, който ще се използва за ежедневни плащания и ще позволява автоматично презареждане при достигане на лимита;

- „Офлайн портфейл“, при който определена сума ще бъде „предзаредена“ на мобилното устройство и ще може да се използва без интернет връзка.



„При офлайн плащанията парите се съхраняват локално в телефона или картата, точно както държите кеш в портфейла си. Ако изгубите телефона, губите и офлайн сумата - така както бихте изгубили банкноти“, поясни Джованини.

За бизнеса се предвижда автоматичен сетълмент - средствата от дигитални разплащания ще се превеждат незабавно в обичайните банкови сметки на търговците, за да се избегне концентрация на дигитални средства в стопанския сектор.

Защита на личните данни и киберсигурност

ЕЦБ уверява, че няма да има достъп до личните или транзакционни данни на потребителите. Инфраструктурата Digital Euro Service Platform (DESP) ще разполага с три независими центъра в еврозоната, които ще гарантират непрекъсната работа дори при локален срив или кибератака.

„Ще имаме най-високите стандарти за сигурност и поверителност в света. Дигиталното евро няма да е инструмент за наблюдение, а за доверие“, каза Джованини.

Системата ще се базира на опита от съществуващата инфраструктура за моментни плащания TIPS (TARGET Instant Payment Settlement), която позволява трансакции в рамките на секунди.

Екперът от ЕЦБ подчерта, че дигиталното евро няма да замести настоящите платежни решения, а ще бъде допълнение към тях, като същевременно ще осигури европейски суверенитет в дигиталните разплащания.

„Дори ако никога не използвате дигиталното евро, само неговото съществуване ще ви даде повече сигурност и избор. Частните оператори ще трябва да предлагат по-добри услуги, за да бъдат конкурентни, отбеляза Джованини.

ЕЦБ вече работи съвместно с Европейската комисия и националните централни банки за изготвяне на законовата рамка.

„Дигиталното евро не е просто нова технология. То е гаранция, че европейците ще могат да плащат по свой избор - сигурно, навсякъде и по всяко време“, обобщи Джованини.