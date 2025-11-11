Подробно търсене

Американската верига за търговия на дребно „Таргет“ намалява цените на 3000 артикула за всекидневна употреба за празничния сезон

Галя Горнишка
Сним (AP Photo/Charles Krupa, File)
Минеаполис, щата Минесота,  
11.11.2025 19:07
 (БТА)

Американската верига за търговия на дребно „Таргет“ (Target) обяви, че намалява цените на около 3000 артикула за всекидневна употреба – храни, напитки и стоки от първа необходимост - в навечерието на празничния сезон, съобщи Ройтерс. Целта е да бъдат привлечени потребители, които ограничават разходите си на фона на икономическата несигурност.

Търговците на дребно в Съединените щати се подготвят за по-слаб празничен сезон, тъй като инфлацията остава висока, лихвените проценти – повишени, а вносните мита, наложени от президента Доналд Тръмп, натискат цените нагоре. Очаква се и спад в продажбите през ноември, след като федералното правителство временно спря работа, което доведе до прекъсване на продоволствените помощи за част от домакинствата.

Базираната в Минеаполис, щата Минесота, компания съобщи, че традиционната вечеря за Деня на благодарността вече ще струва под 5 долара на човек, като предлага празничен пакет за четирима души на цена под 20 долара. 

С намалението „Таргет“ следва стъпките на конкурентите си „Уолмарт“ (Walmart) и „Алди“ (Aldi), които също понижиха цените на основни хранителни продукти.

През октомври компанията съкрати около 1800 корпоративни служители в рамките на план за оптимизиране на разходите и адаптиране към променящите се пазарни условия.

