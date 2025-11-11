Американската верига за търговия на дребно „Таргет“ намалява цените на 3000 артикула за всекидневна употреба за празничния сезон

Американската верига за търговия на дребно „Таргет“ (Target) обяви, че намалява цените на около 3000 артикула за всекидневна употреба – храни, напитки и стоки от първа необходимост - в навечерието на празничния сезон, съобщи Ройтерс. Целта е да бъдат привлечени потребители, които ограничават разходите си на фона на икономическата несигурност.

Търговците на дребно в Съединените щати се подготвят за по-слаб празничен сезон, тъй като инфлацията остава висока, лихвените проценти – повишени, а вносните мита, наложени от президента Доналд Тръмп, натискат цените нагоре. Очаква се и спад в продажбите през ноември, след като федералното правителство временно спря работа, което доведе до прекъсване на продоволствените помощи за част от домакинствата.

Базираната в Минеаполис, щата Минесота, компания съобщи, че традиционната вечеря за Деня на благодарността вече ще струва под 5 долара на човек, като предлага празничен пакет за четирима души на цена под 20 долара.

С намалението „Таргет“ следва стъпките на конкурентите си „Уолмарт“ (Walmart) и „Алди“ (Aldi), които също понижиха цените на основни хранителни продукти.

През октомври компанията съкрати около 1800 корпоративни служители в рамките на план за оптимизиране на разходите и адаптиране към променящите се пазарни условия.