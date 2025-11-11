Според депутата от „Възраждане“ Ангел Янчев Бойко Борисов и ВМРО носят отговорност за работата на „Кроношпан“ във Велико Търново

Според народния представител от „Възраждане“ Ангел Янчев Бойко Борисов и ВМРО носят отговорност за работата на „Кроношпан“ във Велико Търново. Пред журналисти в пресклуба на БТА в града той посочи, че е изминал един месец от протеста, организиран от „Възраждане“ срещу замърсяването на въздуха в града от дейността на дървопреработвателното предприятие, което използва и питейна вода за охлаждане на филтрите.

Очевидно този протест провокира много активност както от страна на политическите ни опоненти в лицето на ГЕРБ, така и в самото предприятие, което е внесло инвестиционно предложение в РИОСВ за поставяне на нови филтри на стойност 20 милиона евро, посочи Янчев. По думите му предприятието е получило комплексно разрешително през 2019 г., когато премиер е бил Бойко Борисов, а директор на Изпълнителната агенция по околна среда към Министерството на околната среда и водите - представител на коалиционен партньор в лицето на ВМРО.

Според Янчев не кметът е довел инвеститор от клас „А“, който се ползва с административни предимства, а представителите на държавата и подчерта, че Бойко Борисов носи цялата политическа отговорност за това решение, а кметът Даниел Панов не може да бъде обвиняван, тъй като такова действие е извън правомощията на всеки кмет. Янчев посочи, че е изискал от директора на РИОСВ информация за параметрите на инвестицията за новите филтри и вида им.

До монтирането на новата измервателна станция за качеството на въздуха, обещана от Министерството на околната среда и водите, от „Възраждане“ ще продължат да следят нивата на различните стойности посредством частни датчици, поставени в различни точки на града. Към момента се отчита значително занижаване на стойностите на фини прахови частици, обясни той. По думите му понастоящем от партията нямат нагласа за организиране на нов протест, но внимателно се следят действията на всички институции и на ръководството на дървопреработвателното дружество.