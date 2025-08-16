Бивш халф на Евертън ще продължи кариерата си в първенството на Саудитска Арабия

Полузащитникът Абдулайе Дукуре се присъедини към саудитския футболен клуб Неом със свободен трансфер от Евертън, съобщава агенция Ройтерс. 32-годишният халф напусна английското първенство след пет сезона във Висшата лига.

"Футболът за мен не е просто игра, а мечта, начин на живот. Днес е време да отворя нова страница с трансфера ми в Неом. Книгата не е затворена, започва нова глава", казва Дукуре във видео в социалните мрежи.

През лятото Неом привлече още нападателя Александър Лаказет, халфа Амаду Коне и други.