Ивайло Георгиев
Бивш халф на Евертън ще продължи кариерата си в първенството на Саудитска Арабия
Абдулайе Дукуре / Снимка: Bradley Collyer/PA via AP
Рияд,  
16.08.2025 08:23
 (БТА)

Полузащитникът Абдулайе Дукуре се присъедини към саудитския футболен клуб Неом със свободен трансфер от Евертън, съобщава агенция Ройтерс. 32-годишният халф напусна английското първенство след пет сезона във Висшата лига. 

"Футболът за мен не е просто игра, а мечта, начин на живот. Днес е време да отворя нова страница с трансфера ми в Неом. Книгата не е затворена, започва нова глава", казва Дукуре във видео в социалните мрежи. 

През лятото Неом привлече още нападателя Александър Лаказет, халфа Амаду Коне и други.

/АВ/

