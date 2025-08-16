Подробно търсене

Русия е изстреляла 85 дрона и 1 ракета срещу Украйна през нощта, а руското министерство на отбраната съобщи за свалени 29 украински дрона над Русия

Габриела Големанска
Украински военни стрелят по руски дрон в Днепропетровска област, снимка: AP Photo/Evgeniy Maloletka
Киев, Москва,  
16.08.2025 09:47
 (БТА)

Русия е изстреляла 85 дрона тази нощ срещу Украйна. Една ракета също е била изстреляна от Русия към нейната съседка, предадоха световните агенции, като се позоваха на украинските сили.

Украинската противовъздушна отбрана е свалила 61 дрона. Атакувани са били Сумска, Донецка, Черниговска и Депропетровска област.

Същевременно руското министерство на отбраната каза, че е прехванало и унищожило 20 украински дрона през нощта над различни руски области.10 от тях са били свалени над Ростовска област.

