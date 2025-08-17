Подробно търсене

Русия заяви, че въоръжените ѝ сили са прехванали 300 украински дрона и са нанесли удари по складове за балистични ракети "Сапсан"

Светослав Танчев
Дим се издига след руски въздушен удар с дронове в Сумска област в Украйна, 14 април 2025 г. Снимка: AP/Evgeniy Maloletka
Москва,  
17.08.2025 12:45
 (БТА)
Руското министерство на отбраната съобщи днес, че руските въоръжени сили са прехванали 300 дрона, изстреляни от Украйна, като са нанесли и удари по складове за украински балистични ракети "Сапсан", предаде агенция Интерфакс.

"Оперативно-тактическа авиация, бойни дронове, военнослужещи и артилеристи от групировката на Въоръжените сили на Руската Федерация нанесоха поражение на място за съхранение на балистични ракети "Сапсан" и окомплектоване за тях, складове с боеприпаси и дронове с голям обсег, пунктове за временна дислокация на украински въоръжени формирования и чуждестранни наемници в 142 района", се казва в съобщението на министерството на отбраната на Русия, цитирано от ТАСС.

